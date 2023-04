El Despertador: Petro y Venezuela; política de seguridad; reforma a la salud y más

🔴 La apuesta de Petro por Venezuela

Con gran expectativa, el gobierno colombiano abre este martes una cumbre para abordar soluciones a la crisis en Venezuela. Desde las 11:00 a. m., los 20 representantes internacionales se reunirán en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería de Colombia, para dialogar sobre este importante asunto para la región. ¿El primer objetivo? Encontrar formas de desbloquear las negociaciones entre oficialismo y oposición venezolana que quedaron congeladas en México.

🔴 Encuentro de aspirantes a la alcaldía de Bogotá

En la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo), El Espectador tendrá este martes 25 de abril el primer encuentro de aspirantes a la Alcaldía de Bogotá. Al encuentro asistirán el exministro de Defensa Diego Molano Aponte, el exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo, el excongresista Rodrigo Lara, el exsecretario de Gobierno de Bogotá Guillermo Alfonso Jaramillo y los concejales Lucía Bastidas Ubaté, María Fernanda Rojas, Martín Rivera Alzate (Alianza Verde) y Carlos Carrillo Arenas (Polo). Ellos tendrán la oportunidad de contarles a los ciudadanos sus visiones de ciudad y cuáles serán sus prioridades de llegar al Palacio Liévano. El evento será en el estand 1409, del pabellón 17 de Corferias, desde las 5:00 p.m. Si no puede acudir a la Filbo, podrá ver la transmisión en vivo en la página web de El Espectador o través de sus redes sociales en Facebook, Youtube e Instagram.

🔴 Continúa el primer debate de la reforma a la salud

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes abordará la discusión de las ponencias alternativa y mayoritaria de la reforma a la salud. La semana pasada, con 17 votos en contra y cuatro a favor, la comisión hundió la ponencia negativa, radicada por representantes del Centro Democrático y Cambio Radical. La clave estará en la postura del Partido Conservador y La U, que la semana pasada tuvieron varias diferencias con el presidente Petro, pero aún no cierran la puerta del diálogo.

🔴 Otros proyectos clave en el Congreso

En la Comisión Primera de Cámara se discutirá, en el primer debate de la segunda vuelta, el proyecto que establece la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural. En la Comisión Quinta se abordará el proyecto que prohíbe progresivamente las prácticas de entretenimiento cruel con animales. En el Senado, en la Comisión Primera se votará el proyecto que prohíbe el uso de animales para disuadir manifestaciones y, posteriormente, la iniciativa que modifica el régimen salarial de los congresistas.

🔴 Presentan la política de seguridad

El ministro de defensa, Iván Velásquez, presentará la política de Seguridad, uno de los planes bandera del presidente Gustavo Petro, con el que busca garantizar la protección de la vida, precisamente en espacios vulnerables y con alta presencia de grupos al margen de la ley. La iniciativa busca erradicar economías ilícitas en esas zonas del país. El análisis del gobierno actual analizó las pretensiones de anteriores gobiernos

🔴 Recomendaciones al proyecto de reforma pensional

Este martes, a las 8:00 a. m., el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana presentará las recomendaciones al proyecto de reforma pensional del Gobierno y una serie de proposiciones. Vale la pena mencionar que el pasado 22 de marzo el Gobierno presentó ante el Congreso la reforma pensional. Lo más probable es que en los debates sufra diferentes cambios y que el Gobierno ceda en algunas de sus propuestas, desde ya hay sobre la mesa varios cuestionamientos.

🔴 Los ojos sobre Sudán

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que los generales sudaneses en disputa acordaron un alto el fuego de tres días desde el martes para tratar de poner fin a los enfrentamientos. El Consejo de Seguridad de la ONU, por otra parte, se reunirá para abordar la crisis en el país. Naciones de todo el mundo continúan evacuando a sus connacionales del territorio en conflicto.

🔴 Otro juicio contra Trump

Empieza otro proceso contra el expresidente estadounidense Donald Trump, esta vez por difamar a la autora Jean Carroll, quien lo acusó previamente de violación.

🔴 CorteIDH y el pueblo U´wa

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) celebra una audiencia pública por el caso que enfrenta al pueblo indígenas U’wa y el Estado de Colombia por la supuesta falta de protección efectiva del derecho a la propiedad ancestral.

🔴 Encuentro de agricultores amazónicos de Brasil y Colombia

En la sede del Instituto Sinchi de Bogotá se lleva a cabo un intercambio de experiencias de agricultores que tienen emprendimientos a base de productos amazónicos Brasil y Colombia, que hacen parte de iniciativas para contener la deforestación. El encuentro es apoyado por la Embajada del Reino Unido en Colombia. La directora del Sinchi, Luz Marina Mantilla, afirma que “la cadena de valor tiene éxito cuando cada uno de los integrantes cumple con su rol. Es por eso que la cadena de valor de copoazú ha sido un avance muy importante para la Amazonia y para Colombia”. Y Hamilton Condack, de Cooperativa Reca (Brasil), resalta que “la ciencia es muy importante para apoyar a la gente en la región”. Este intercambio se da luego de la conmemoración del Día de la Tierra, en el que diferentes entidades, como la Fundación Natura, Agrosolidaria y el Instituto Sinchi, lanzaron la tercera “sembratón” de árboles nativos para la conservación de la Amazonia, con la participación de agricultores de ambos países, en Caquetá.

🔴 Tour de Romandia

Con cinco colombianos en carrera, entre los que se destacan Egan Bernal, Sergio Higuita y Fernando Gaviria, empieza mañana el Tour de Romandía, que irá hasta el domingo y servirá de antesala para el Giro de Italia.

🔴 Los partidos de la Liga BetPlay

La Liga BetPlay no se detiene. Hoy, con tres partidos, arranca la fecha 16. Bucaramanga vs. Alianza (4:00 p.m.), Pasto vs. Equidad (6:10 p.m.) y Huila vs. Medellín (8:20 p.m.) serán los juegos de este martes.