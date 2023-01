El Despertador: policías capturados por secuestro, protestas en Lima (Perú) y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Más sobre el caso de seis policías capturados en Bogotá

Para hoy, a las 2:00 p. m., quedó programada la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento de seis uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes fueron capturados e imputados por el delito de secuestro extorsivo agravado, el cual no fue aceptado.

De acuerdo con la Fiscalía, los policías habrían usado falsas órdenes de captura para retener y extorsionar a dos comerciantes de la localidad de Engativá, durante el año pasado, pidiéndoles entre 10 y 20 millones de pesos para dejarlos en libertad.

🔴 Bogotá: contraflujo en la Av. Circunvalar

Debido a las afectaciones por lluvias y remoción de tierra, que obligaron a cerrar la calzada sur-norte en inmediaciones de la avenida Circunvalar con calle 22, las autoridades implementaron un contraflujo durante este miércoles 18 de enero. Hoy, 19 de enero, desde las 5:30 a. m. esta medida nuevamente se implementará de manera indefinida hasta que se restablezca la movilidad normal por la zona.

🔴 Última audiencia de general (r) Arias Cabrales en la JEP por el caso Palacio de Justicia

Este jueves 19 de enero, el general retirado del Ejército Jesús Armando Arias Cabrales rendirá su última audiencia de aporte de verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El alto oficial del Ejército fue condenado a 35 años de prisión por la desaparición de cinco civiles durante la toma y retoma del Palacio de justicia, ocurridas el 6 y 7 de noviembre de 1985. Sin embargo, durante dos audiencias realizadas esta semana, el general (r) señaló que las labores que adelantó la Fuerza Pública estuvieron en el marco de la ley y que no tienen información sobre los desaparecidos.

La JEP ha dicho que al finalizar esta audiencia la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP evaluará si Arias Cabrales realizó aportes reales de verdad y determinará si son suficientes para mantener su sometimiento en esta jurisdicción. Sin embargo, las familias de las víctimas han criticado su postura y piden que no sea aceptado por su falta de colaboración.

🔴 Protestas en Lima, Perú

Este jueves se espera que continúen las protestas en diferentes puntos de concentración en Perú, en particular en la capital, Lima, por parte de manifestantes que exigen la salida de la presidenta Dina Boluarte.

El miércoles en la noche se reportó la muerte de una persona más en enfrentamientos con la policía, lo que elevó a 52 el total de víctimas durante las protestas antigubernamentales.

La afectación del orden público es tal que el gobierno ha pedido a los empleadores este jueves incentivar el trabajo remoto para disminuir los traumatismos en las actividades cotidianas.

🔴 Habitantes de La Mojana siguen a la espera de respuesta del Gobierno

Tras el plantón de 12 horas que se llevó a cabo en el puente San Jorge, municipio de La Apartada (Córdoba), habitantes de La Mojana darán un segundo ultimátum de al menos una semana al gobierno nacional para que inicien las obras de cierre del dique en el sector de Cara de Gato, en San Jacinto del Cauca (Bolívar). En caso de no recibir soluciones, se irían a paro indefinido.

Cabe mencionar que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se comprometió, a mediados de noviembre del año pasado, en disponer de ingenieros militares para que se hicieran cargo de las obras. Esta subregión lleva más de un año y medio sufriendo los estragos de las inundaciones.

🔴 Alcaldía de Medellín daría detalles sobre plan para mitigar inundaciones

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se pronunció frente a una posible solución que implementará el municipio dadas las fuertes lluvias reportadas en los últimos días. “Requerimos inversiones que van a superar $10 billones en el cambio de alcantarillado. Con este plan maestro, las futuras administraciones podrán adjudicar o separar los recursos que van a necesitar para estos procesos”, dijo.

El 14 de enero perdieron la vida los tripulantes de un Audi que ingresaron en el deprimido de los músicos, en el barrio Conquistadores, que se encontraba inundado. También, el pasado 17 de enero, se registró una inundación en el soterrado de la autopista regional, sentido sur-norte, en el que quedaron atrapados un bus y un vehículo particular, cuyos 15 tripulantes lograron ser rescatados por el Cuerpo de Bomberos.

🔴 Futuro de la integración Avianca-Viva

El Ministerio de Transporte dará declaraciones sobre la decisión que tomó con la Aerocivil de anular la integración de Avianca-Viva para comenzar un nuevo proceso.

Vale la pena mencionar que el pasado 8 de noviembre y tras el análisis del equipo técnico y jurídico, la Aeronáutica Civil concluyó que la integración empresarial entre las aerolíneas representaba riesgos para la competencia en el sector y el bienestar de los consumidores, pues de aprobarse se podría generar o reforzar poder de mercado.

🔴 Las contestatarias declaraciones del presidente

Desde Davos, Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial, el primer mandatario no solo ha tenido reuniones con las cabezas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la Organización Mundial de la Salud (OMS). En los entretiempos, el jefe de Estado también ha dado declaraciones controversiales referentes a dos materias: la reunión extraordinaria entre la delegación del Gobierno y la del Eln, en torno al proceso de paz, y la decisión del fiscal general, Francisco Barbosa de no levantar las órdenes de captura contra 16 integrantes del Clan del Golfo y del grupo Los Pachenca, con el fin de emprender acercamientos de paz.

Sobre lo primero, el primer mandatario afirmó a medios colombianos que “no es cierto que nosotros tomamos una decisión unilateral”. Mientras la delegación del Gobierno y la del Eln desde Venezuela liman asperezas por el cese al fuego bilateral no acordado, el jefe de Estado indicó que la historia sobre ese anuncio tendría que ser contada algún día. “El informe que nos llegó a nosotros es que había una disposición del cese bilateral. Por eso lo publicamos. Pero saber quién cometió el error ya es un asunto complementario. Lo que debe ser central es que la paz de Colombia vaya”, agregó.

A la par, también se refirió sobre las órdenes de captura contra bandas criminales que se negó a levantar el fiscal Francisco Barbosa. Después de que el jefe del ente investigador hiciera pública esta determinación, la procuradora Margarita Cabello Blanco lo respaldó diciendo que “la paz no puede estar por encima de la constitución”. “La Fuerza Pública tiene el deber de actuar y hacer efectivas las órdenes de captura contra miembros del Clan del Golfo y los Pachencas”, agregó la funcionaria”. El presidente no escatimó en responderle. “Hay un enorme error en decir que la paz no está por encima de la constitución, en realidad las constituciones se hacen para que la sociedades convivan en paz”, manifestó Petro desde Suiza. Agregó que lo que sí era inconstitucional era que el Estado acostumbre a los colombianos a discursos de “odio y guerra”.

🔴 Cifra de importaciones

Este miércoles, a las 10:00 a. m., el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) revelará la cifra de las importaciones colombianas de noviembre.

Vale la pena recordar que en octubre de 2022 las importaciones colombianas fueron de US$6.127,3 millones y crecieron en 5,5 % frente al mismo mes de 2021.

En lo corrido del año, el principal país vendedor para Colombia ha sido Estados Unidos, pues las importaciones provenientes de esa nación representan el 24,7 % del total, seguido de China (24,2 %), Brasil (6,9 %), México (5,3 %) Francia (3,3 %), Alemania (3 %) e India (2,3 %).

🔴 Empieza el Sudamericano sub-20 en Cali

Con la ausencia de varias perlas que juegan en Europa, el Sudamericano sub-20 arranca este jueves en Cali. Salvo contadas excepciones, los entrenadores de los diez equipos que participarán del campeonato echaron mano de las canteras locales para conformar sus listas, ante la negativa de muchos equipos europeos a ceder sus jugadores para el torneo, que entrega cuatro cupos al Mundial de la categoría que arrancará en mayo en Indonesia.

Colombia es la selección con más fichas de Europa (tres), superando a los gigantes Brasil (una) y Argentina (dos), con quienes comparte el Grupo A. Perú (una) y Paraguay, integrado completamente por jugadores del medio local, completan el llamado Grupo de la muerte.

La acción arrancará el jueves en el Grupo A con los juegos Perú vs. Brasil (5:00 p. m.) y Colombia vs. Paraguay (7:30 p. m.), que se disputarán en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, como toda la fase inicial. Argentina descansa. El viernes comenzará el Grupo B con el duelo entre Bolivia y Venezuela (5:00 p. m.) seguido de Ecuador vs. Chile (7:30 p. m. ). Uruguay debuta en la segunda fecha.Cada grupo entrega tres cupos al hexagonal final, que se jugará en Bogotá desde el 31 de enero. Los tres mejores también disputarán los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.