Palacio de Justicia: general (r) Arias Cabrales sigue sin aportar verdad ante la JEP

El general (r) Arias Cabrales fue condenado a 35 años de prisión por la desaparición de cinco civiles en la retoma del Palacio de Justicia.

Este miércoles se desarrolló la segunda jornada de la audiencia de aporte a la verdad del general retirado Jesús Armando Arias Cabrales ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El alto oficial del Ejército fue citado por este sistema de justicia transicional nacido del Acuerdo de Paz con las Farc para que entregara detalles sobre hechos por los que ya fue condenado por la justicia ordinaria: la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurridas el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Durante este segundo día de la audiencia de aporte a la verdad las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia le siguieron reclamando justamente esto: que a pesar de haberse sometido a la JEP no haya entregado nueva información sobre como varios civiles fueron asesinados, desaparecidos y torturados por agentes del Estado que intentaban retomar la sede judicial tras el violento ingreso de la guerrilla del M-19.

Arias Cabrales fue condenado a 35 años de cárcel por la desaparición de cinco civiles. De acuerdo con la investigación que hubo en su contra, el general fungió como comandante de la Brigada XIII (Bogotá), la cual lideró lo que las Fuerzas Militares denominaron el “plan tricolor” que buscaba, según su dicho, establecer el orden y recuperar a los rehenes del M-19. Y en ese mismo sentido Arias Cabrales ha mantenido su discurso durante estas dos jornadas: que las labores que adelantó la Fuerza Pública estuvieron en el marco que les confiere la Constitución.

“Yo no estuve en ningún momento controlando la salida de los rescatados a la Casa del Florero (edificio colindante al Palacio de Justicia en Bogotá), esto estuvo a cargo de los organismos de inteligencia. Era una situación de alta complejidad por las actividades que se llevaron a cabo de manera simultánea. El mando lo ejercí respetando algo intrínseco a la organización militar que es la línea de mano. Tenía bajo mi responsabilidad varias unidades y las comandé vía radial con los comandantes de cada una de estas. Esto sin interferir con el mando de cada uno de los comandante”, señaló Arias Cabrales durante esta jornada.

Ante estas declaraciones, los abogados de víctimas Jorge Molano y Germán Romero hicieron fuertes reclamos contra el condenado militar retirado. Por ejemplo, Romero señaló: “No se burle de estas personas, es una burla a la administración de justicia, no use informes que han sido desmontados, le podemos demostrar, por ejemplo, cómo salió Carlos Augusto Rodríguez Vera con vida. Cristina del Pilar Guarín, Bernardo Beltrán, Jaime Beltrán, cómo salieron todos con vida. Esos videos están, no me los invento yo”.

Durante la primera jornada los familiares de los desaparecidos también señalaron que el denominado plan tricolor no se aplicó como lo dice el manual. “No queremos que esta audiencia se utilice para conocer información que en los manuales está. Usted dice que se rescataron a las personas y se mataron a los 40 guerrilleros, de ellos, según usted nadie salió vivo. Es raro que unos pocos militares resultaron muertos y los muertos civiles fueron 94 y los guerrilleros se murieron todos. Entonces el plan tricolor no se aplicó como lo dice el manual”, dijo Cecilia, una de las familiares de los desaparecidos que claman justicia.

La JEP ha dicho que al finalizar estas audiencias, es decir, este jueves 19 de enero, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP evaluará si Arias Cabrales realizó aportes reales de verdad y determinará si estos son suficientes para mantener su sometimiento y avanzar en el trámite de beneficios transicionales en esta jurisdicción.

