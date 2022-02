El sueño periodista

Foto: Archivo particular

Actualmente soñar con ser periodista requiere una alta dosis de amor por lo que haces. Es necesario saber cuándo empiezas pero no cuando acabas y lo más importante tener gran conocimiento en todo.

Muchos jóvenes en Colombia se inscriben a carreras como comunicación social y periodismo con el sueño de un día ver algo de su autoría y sentir que están causando un impacto, otros solo se inscriben porque piensan que es una carrera fácil y por último están los que según sus talentos creen que por ahí es. Pero ninguno de ellos sabe con certeza a que se enfrentará.

El 9 de febrero, día del periodista, nos recuerda a los estudiantes el motivo de la lucha por ejercer esta carrera.

Estudiar esta profesión en Colombia implica más que asistencia a clases, significa: trasnochar día a día leyendo, buscar fuentes de todo tipo, saber teoría, historia, práctica, ortografía, tener amor, requiere quitarse los miedos por completo y soportar que día a día te digan que hay mucha competencia y posiblemente no llegarás, requieres valentía para no hacer caso a aquellos que dicen que pierdes tu tiempo, conocimiento en entretenimiento, gastronomía, psicología, política, deportes, economía, cultura y más.

Con el tiempo hemos entendido que el valor de la comunicación no se mide en chismes o en el número de amistades que tengamos, se mide en el correcto uso de ella, en saber transmitir una información con una excelente carga de sentimiento. Según un artículo publicado en lmheducation la comunicación no verbal es el 65% del mensaje en sí, osea que para tomar esta carrera no solo hay que tener palabras. No es lo que dices, es cómo lo dices.

Hay momentos donde vemos muy lejos la llegada a un medio, poner en práctica todo lo que sabes, día a día se va sumando la información y van sumando los requisitos para ingresar, por esta razón ser periodista es un trabajo que se debe ir puliendo a diario, ya que para estar preparado se debe estar informado en todo momento.

Hoy en día con los avances tecnológicos y el uso de las redes sociales muchas personas se creen “periodistas” por el simple hecho de divulgar una noticia y dar un punto de vista, pero… en realidad ser periodista va más allá de transmitir una noticia , es una profesión con vocación de servir a la sociedad, ser una voz que transmita la verdad y un puente para que por medio de nuestra voz se haga justicia.

Vivimos en una sociedad de injusticias, donde muchas personas por más que alcen su voz no son escuchados , ahí entramos nosotros “LOS PERIODISTAS” somos un lazo directo entre la sociedad y la verdad , como dijo el gran Gabriel Garcia Marquez " ser periodista es la mejor profesión del mundo”

Por esto, es importante que los que hoy ejercen la profesión entiendan que hay que formar a los estudiantes que son el futuro de los medios y que ellos entiendan la responsabilidad que lleva consigo titularse periodista en Colombia. Más allá de un sueño es un trabajo que necesita preparación, cuidado y respeto.

Esta carrera no es para todo el mundo, se vale soñar pero con trabajo arduo. Para los estudiantes que no estén dispuestos a darlo todo, este no es el camino y para los que sí bienvenidos a este mundo donde seguramente nada será fácil, pero todo lo que vale la pena lleva un grado de dificultad ,Feliz día del periodista a los que están y los que llegarán.