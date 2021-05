Estas son las tendencias de ilustración más usadas en 2020

Han venido tomando fuerza algunas técnicas que le permitirán mejorar sus dibujos manteniendo la autenticidad, le contamos cuáles son.

“La primera forma de expresión es el dibujo y desde que nacemos rayamos hojas en blanco para comunicarnos y al utilizar el lápiz y papel nos acercamos más a la esencia básica del arte”, dijo Luis Gadea, diseñador de personajes y animador 2D.

El dibujo es una forma de expresión gráfica y a lo largo de los años la humanidad la ha utilizado como una forma de expresión universal y transmisión de la cultura, un ejemplo de eso son las pinturas rupestres encontradas en la Cueva de Altamira, en Cantabria, España. “¿Puedes trazar una línea? ¿un cuadrado, un rectángulo o un triángulo? ¡Bravo! Entonces, ¡puedes dibujar!”, dijo Pierre Pochet, director de arte publicitario.

Por otro lado, es relevante que los artistas conozcan las nuevas tendencias de dibujo para que sin permear su creatividad y autenticidad estén actualizados y, en algunos casos usar las nuevas tendencias para sus trabajos, pero con una adaptación propia. “En mi caso, ya que mi trabajo no es comercial, me es indiferente lo que se ponga de moda, ya que no me afecta. Pero esta forma de pensar es bastante limitada, y después de investigar un poco, encontré que las tendencias no son “cosas que se ponen de moda”, sino movimientos de la comunidad por mejorarse y explorar juntos”, expresó Antonella Morelli, profesora de Crehana.

En lo que ha corrido del año han venido tomando fuerza algunas tendencias de ilustración que le permitirán mejorar sus dibujos manteniendo la autenticidad.

La línea entre ilustración y modelado 3D

No todos los ilustradores son modeladores de 3D. Un modelo 3D empieza por un boceto a lápiz y más cuando se esculpe un personaje y el conocimiento de dibujo es imprescindible. El modelado y la iluminación 3D no solo tiene su objetivo en la animación sino también en la ilustración con modelos 3D.

Ilustración digital como tradicional

El dibujo tradicional es considerado una técnica de gran maestría y una actividad terapéutica. El acabado clásico simplemente es más accesible para todos y no todas las personas han utilizado una wacom, pero sí un lápiz y algunos colores.

La técnica digital tiene un gran peligro: la sobreoferta de recursos. Si tenemos todas las herramientas y colores en un solo dispositivo hace más complicado elegir estratégicamente lo que se usará. Todos los softwares: Procreate, Photoshop, Paint Tool Sai, Clip Studio Paint, nos ofrecen pinceles, plugins y funciones que cada vez imitan las texturas y comportamientos de nuestras herramientas digitales, pero lograrlo también requiere de nuestras habilidades.

La intención narrativa

No es una tendencia, porque no es algo que perderá vigencia nunca. Una ilustración debe contar la historia al consumidor de un producto, del crecimiento del personaje o de la emoción detrás del insight. Desde el diseño de personaje, hasta la composición de los elementos y la elección de colores, todo lo que hacemos en una ilustración debe contar una historia y pese a que no todos entenderán las anécdotas que hay detrás, sí percibirán la idea. Este es el secreto de un dibujo que comunica. Toda decisión estética tiene esta intención.

Representación del cuerpo sin límites

La ilustración de cuerpos musculosos, voluptuosos y estilizados como los héroes de cómics, las chicas pinups o las figuras alargadas de los 90 todavía son válidas, ya que al final el dibujo es una expresión escapista y fetichista. El poder de normalización que tienen las imágenes que producimos y consumimos es enorme, por eso ilustrar de diversas formas objetos, personas, paisajes, entre otros, es una manera de protestar o tomar una posición frente a cualquier tema.

Estilo manga y otros, como base

La influencia de una escuela como el manga o el debatido estilo “CalArts” es una base maravillosa sobre la cual, con los años, puedes construir algo propio, eso es lo que están practicando muchos ilustradores, ya que pueden trabajar comercialmente en un portafolio influenciado por el manga, por ejemplo, la artista de cómic Babs Tarr revolucionó DC aportando su influencia manga a personajes icónicos como Batgirl.

