La propuesta plantea una pausa de las pantallas durante el almuerzo para dedicar ese tiempo a compartir con otras personas. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Experiencia en Bogotá invita a dejar el celular y volver a conversar durante el almuerzo Redacción Estilo de Vida Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Dejar el teléfono en un locker durante una hora para compartir un almuerzo y conversar con otras personas es la propuesta que Coca-Cola llevará a Bogotá durante cuatro jornadas. La actividad busca recuperar la comida como un momento de encuentro en medio de una rutina marcada por las pantallas, los mensajes y las obligaciones laborales.

La iniciativa se realizará los lunes 21 y 28 de septiembre y 5 y 12 de octubre en la vitrina de Coca-Cola ubicada en la carrera 15 con calle 100. Quienes quieran participar deberán registrarse y entregar temporalmente su celular en un espacio dispuesto para la actividad, antes de sentarse a compartir la comida.

Publicidad

La propuesta hace parte de “Meals”, una plataforma global de la compañía centrada en las ocasiones de comida y en los vínculos que pueden surgir alrededor de la mesa. En Colombia, la campaña plantea una pregunta sobre una escena cotidiana: ¿qué pasa cuando las personas hacen una pausa de sus dispositivos para concentrarse en quienes tienen al frente?

Una hora lejos de las pantallas

La actividad tendrá dos horarios de participación: de 12:00 del mediodía a 1:00 p. m. y de 1:00 p. m. a 2:00 p. m. En cada jornada, las primeras 50 personas que se registren y dejen su celular podrán acceder a un almuerzo compuesto por un sándwich, snacks y una bebida.

La experiencia también estará disponible de martes a viernes, entre las 12:00 del mediodía y las 2:00 p. m., aunque bajo una dinámica diferente. En esos días, quienes visiten el espacio podrán llevar su propio almuerzo, calentarlo allí y recibir una bebida para acompañarlo. En ambos casos, la condición de la actividad es mantener el teléfono apartado durante el tiempo destinado a la comida.

La propuesta parte de una situación cada vez más habitual: compartir una mesa no necesariamente significa compartir la atención. El trabajo, las notificaciones y las conversaciones que ocurren a través de los dispositivos pueden terminar ocupando parte del tiempo destinado a estar con otras personas.

La campaña aborda esta idea también a través de dos piezas audiovisuales, “Laptop Face” y “The Most Important Meeting”, que muestran situaciones familiares en las que las responsabilidades laborales y las pantallas interfieren con los encuentros personales.

En “Laptop Face”, por ejemplo, un niño representa a su padre con una computadora en lugar de rostro, una imagen utilizada para mostrar cómo la presencia física puede convivir con una atención puesta en otro lugar. La campaña plantea así la comida como un espacio en el que hacer una pausa puede tener un significado distinto al de simplemente detener una actividad.

“Con esta campaña queremos celebrar esos momentos cotidianos que reúnen a familiares y amigos”, afirmó María Teresa Pérez, directora sénior de Marketing de Coca-Cola para Colombia y Venezuela. Según la compañía, el propósito es recordar el valor de dedicar tiempo a los encuentros que ocurren alrededor de la mesa.

La experiencia estará disponible en la vitrina de la carrera 15 con calle 100 a partir del lunes 21 de septiembre. Las condiciones de acceso, los cupos y otros detalles de participación serán informados por la compañía a través de sus canales oficiales.

La nueva imagen que ya comienza a verse en Colombia

La campaña de desconexión coincide con otro cambio que la compañía está introduciendo en Colombia: una renovación de la identidad visual de sus presentaciones de Coca-Cola Sabor Original y Coca-Cola Zero.

Las nuevas presentaciones retoman tres elementos asociados históricamente con la marca como el el rojo, la cinta dinámica y el logotipo Spencerian. Los nuevos empaques ya comenzaron a llegar al mercado colombiano y se incorporarán progresivamente a diferentes formatos y tamaños.