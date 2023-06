Gobierno en La Guajira, semana clave para el cese al fuego y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

Luego de su viaje a París, donde asistió a la Cumbre para un nuevo Pacto Financiero Mundial y logró acuerdos bilaterales para cambiar la deuda externa por acciones de cambio climático, el presidente Gustavo Petro llega este lunes a La Guajira para gobernar desde ese territorio.

Además del anuncio de obras en la región y proyectos eólicos en la zona, se espera que el primer mandatario declare la emergencia social y económica para atender la crisis de agua y alimentos que sufre el departamento. Con esa declaración, Petro podrá expedir decretos presidenciales con fuerza de ley sin tener que pasar por el Congreso.

🔴 Seis meses del cese al fuego. ¿Ahora qué?

El próximo 30 de junio se cumplen seis meses del decreto que firmó el presidente Gustavo Petro en el que ordenó el cese al fuego con tres grumos criminales: las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, la Segunda Marquetalia y con el Estado Mayor Central. La fecha es importante porque ese día se acaba el plazo que fijó el Ejecutivo en el decreto, por lo que, si en sus planes está seguir con él, debería firmar uno nuevo en el que ordene su alargue.

Sin embargo, este fin de semana, varios gobernadores le expresaron el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el fracaso del cese al fuego y le pidieron replantear esta política. Por eso, el alto funcionario señaló que el gobierno está dispuesto a escuchar y a tomar decisiones que vayan acorde a las preocupaciones que escuchó durante la cumbre. En todo caso, esta semana será definitiva para definir qué pasará con el cese al fuego.

🔴 Semana clave para las tasas

Esta semana, la junta directiva del Banco de la República informará su decisión sobre las tasas de interés, en medio de una batalla contra el aumento del costo de vida. Hay que recordar que en los últimos meses el banco ha subido las tasas para desincentivar el consumo, pues el crédito se hace más caro. Con esto se busca que la economía se enfríe, lo que hace que la dinámica entre oferta y demanda presione a la baja (o por lo menos estabilice) el precio de los productos y servicios que componen la canasta básica.

Los más recientes informes del DANE sobre el IPC muestran un panorama más alentador, pues este se ha venido desacelerando. Esto se traduce en la posibilidad de que la junta decida comenzar a bajar las tasas (o cuanto menos mantenerlas). Lo cierto es que la inflación sigue siendo alta y, por lo tanto, sigue vigente la lucha contra la misma.

🔴 Día 0 para el telescopio que hará el mapa de las galaxias del universo

Esta semana será crucial para ultimar los detalles de un lanzamiento que será clave para estudiar el universo: el de Eculid, el telescopio espacial de la NASA que va a hacer el mapa más detallado de galaxias en el universo. Se espera que esta semana finalicen los operativos para que se pueda llevar a cabo el lanzamiento, que será desde Cabo Cañaveral, Florida, abordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX. Si todo sale como está planeado, se realizará el sábado 1 de julio a las 9:30 a.m. La idea es que Euclid fabrique un mapa que abarque 2.000 millones de galaxias, cubriendo un tercio del universo.

🔴 La derecha consolida el poder en Grecia

Luego de las elecciones legislativas de ayer, el partido de derecha de Kyriakos Mitsotakis ganó de forma holgada frente a la fuerza de izquierda, Syriza, consiguiendo una mayoría absoluta que le permitirá iniciar un nuevo mandato como primer ministro. Durante la campaña, prometió subir los salarios, sobre todo para las personas de ingresos más bajos, principal preocupación de los griegos, en un contexto de carestía de la vida. “Las grandes reformas avanzarán rápidamente”, aseguró el domingo por la noche, afirmando también que quería aprobar “subidas salariales” y “reducir las desigualdades”.

🔴 Todo o nada para los equipos colombianos en Libertadores y Sudamericana

Nacional, subcampeón de la Liga BetPlay, cerrará este primer semestre con un compromiso que tiene pendiente por Copa Libertadores, al recibir a Patronato (Argentina) en el Atanasio. Para los verdolagas, este partido no tiene mayor trascendencia, pues ya aseguró su lugar en la próxima ronda. Por su parte, el Medellín tiene este miércoles una cita difícil al visitar a Internacional (Brasil), pues debe evitar una derrota para clasificar a los octavos de final sin depender de otros resultados. En caso de perder, los poderosos necesitan que Nacional (Uruguay) no le gane a Metropolitanos (Venezuela), el equipo de peor desempeño en la fase de grupos.

Pereira también tiene un gran reto enfrente al visitar a Colo-Colo en Santiago de Chile. En caso de perder, quedaría por fuera de la Copa Libertadores, torneó que este año disputó por primera vez en su historia. Ahora bien, en la Sudamericana, la otra mitad de la gloria, tanto Santa Fe como Millonarios, van a buscar su paso a la próxima ronda. El primer turno es para los cardenales (el miércoles), que en caso de ganarle a Goiás (Brasil) estarán en la próxima ronda. Si empatan, necesitarían que Gimnasia (Argentina) derrote a Universitario.

Para Millonarios, recientemente coronado como campeón de la Liga BetPlay, las cuentas son más sencillas, pues con el empate le alcanza para no depender de otros resultados. Si el jueves cae contra Defensa y Justicia, necesitará que América Mineiro no derrote a Peñarol. Por último, Deportes Tolima, que juega el martes contra Puerto Cabello (Venezuela) en Ibagué, ya no tiene opciones matemáticas de clasificar a la siguiente ronda, por lo que son el único equipo colombiano en torneos internacionales que no se juega nada esta semana.