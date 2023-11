Joven bailó con la fotografía de su mamá fallecida en su graduación (video)

A pesar de que no se tiene mayor información sobre el protagonista del video, los internautas no dudaron en desearle buenos deseos para esta nueva etapa de su vida. Foto: Carmen Segovia vía TikTok

El duelo es uno de los procesos emocionales más difíciles que puede atravesar un ser humano, no solo por la pérdida material o simbólica de un ser querido, sino porque resulta siendo para todos un recordatorio de su propia mortalidad, tan frágil como efímera. Todas las personas pueden fallecer inesperadamente.

¿Quién es el joven que bailó con la fotografía de su madre?

Un joven salvadoreño, que los internautas identifican como Cristóbal, protagonizó un momento conmovedor que se viralizó rápidamente en internet. Se trata de un baile que ejecuta mientras sostiene una fotografía de su madre en el pecho mientras derrama lágrimas al ritmo de la melodía. Sus compañeros, al darse cuenta de lo sucedido rodean al joven graduado de bachiller y lo envuelven en un caluroso abrazo. Al parecer su progenitora había fallecido días antes.

Los vídeos que captaron el momento inicialmente se subieron a TikTok, donde se viralizaron, pero rápidamente se difundió por otras redes sociales. Carmen Segovia, una usuaria de la plataforma de videos cortos, fue de las primeras en postearlo en internet. Junto al video decidió enviar un mensaje al joven: “Mamá está orgullosa de ti porque eres un ejemplo a seguir por las tres medallas que ganaste”.

El apoyo en redes sociales al joven que bailó con la fotografía de su madre

A pesar de no tener información más precisa sobre el graduado, los internautas no dudaron en dejar su mensaje en el apartado de comentarios, dándole ánimo al joven para continuar y seguir valorando la relación que mantenía con su madre. “Cristóbal, no conozco tu historia, pero me emocioné hasta el alma, te mando un fuerte abrazo y bendiciones por montón, sé que ella estuvo ahí contigo”. Algunos otros se identificaron con el momento, ya que les recordó la pérdida de su propia madre, un suceso que nunca olvidarán. “Fuerza Cristóbal, sé lo que se siente perder una madre. Me hiciste llorar con este gran gesto”.

Incluso hubo un comentario del que parece ser el profesor que montó la coreografía para el final de curso, la del video. Por lo que relata Roberto Moreira, cuando se le pidió crear la pieza se conmovió mucho. “En los ensayos todos lloramos. Cuando me dijeron que tenía que montar coreografía con él así, mi corazón se hizo chiquillo y cuando lo ensayé agarre fuerza”.

