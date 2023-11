Ama de casa afirma que es más barato comprar “corrientazos” que cocinar

La mujer afirmó que consigue un almuerzo en un restaurante por tan solo $9.000. Foto: Instagram

En redes sociales se publicó un video en el que una mujer, con calculadora y cuaderno en mano, le demostró a su esposo que es más económico comprar un “corrientazo” que cocinar para ellos dos. La mujer enumeró los ingredientes y señaló el costo de cada uno.

Lea: Esto cuesta el Mustang que se estrelló con un taxi en una vía de Antioquia.

¿Es más barato comer corrientazo de cocinar?

”Compré media libra de carne $8.000, una libra de arroz $2.500, aceite pequeñito $1.000 pesos, plátano para tajadas $2.000; también en verduras y condimentos gasté $3.000, para un total de $16.500”, sumó la mujer en un cuaderno que muestra en el video.

Reglón seguido, agregó a su cuenta los alimentos que tuvo que comprar para hacer una ensalada “tomate, lechuga, pepino y cebolla que le costaron $4.000 pesos” y los elementos para hacer la bebida. “Compré una panelita por $1.200 y cuatro limones que también costaron $1.200″, que suman $6.400.

La mujer puntualizó que no solo se necesitaban los alimentos para poder cocinar, sino que, además, había que tener en cuenta el valor de los servicios de gas y luz, que son necesarios para poder llevar un plato a la mesa. La suma de esta ama de casa da un total de $22.900, sin incluir el valor de los implementos de aseo para dejar limpia la cocina y demás implementos.

También puede leer: “La inclusión laboral es inclusión social al final”: Gabriel Marcolongo.

Así, la mujer le afirma a su esposo que es más barato comprar un almuerzo casero en un restaurante en el que “puedes pedir lo que tú quieres, por un valor de $9.000, además, en el corrientazo te sirven sopita, acá te hice almuerzo sin sopita, mijo”, le aseguró al hombre.

Más noticias de Actualidad Record Guinness para Colombia por el pan más grande del mundo, ¿Cuánto mide? Con un producto de 335 metros de longitud, Colombia rompió el Record Guinness del pan más grande del mundo. Leer más Record Guinness para Colombia por el pan más grande del mundo, ¿Cuánto mide? Juanes ofrecerá su casa en Envigado gratis por una noche: ¿cómo participar? El anuncio establece que no solo la estancia es gratuita, sino que se proporcionarán las comidas y refrigerios. Leer más Juanes ofrecerá su casa en Envigado gratis por una noche: ¿cómo participar?

Aunque este video hace parte del contenido de comedia que crea esta pareja para las redes sociales, abrió lugar para un debate frente a si la afirmación de la mujer era correcta o no. “Si es comida para 1 o para 2 personas. Sale más rentable comer en la calle. Siempre ha sido así”, comentó una usuaria, a quien le respondieron: “De dónde sacas tu esa cuenta porque siempre te va a quedar ingredientes para otra comida”.

“Pero no gastas tiempo cocinando, comes variado. Claramente, comer en casa siempre es más saludable, pero la lógica de los precios no tiene sentido. Esa mujer tiene visión”, respondió otro usuario.

Los alimentos que bajaron de precio

Estos son los productos, de cada grupo, que bajaron de precio en octubre, según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA):

🧅 Verduras y hortalizas: cebolla cabezona blanca y roja; tomate chonto, riogrande bumangués y larga vida; arveja verde en vaina; cebolla junca; zanahoria; fríjol verde cargamanto y chócolo mazorca.

🍊 Frutas frescas : naranjas sweet, común y Valencia; mango de azúcar y Yulima; papayas; granadilla; tomate de árbol; banano Urabá y bocadillo; mandarina común, arrayana y oneco; maracuyá antioqueño y valluno; mora de Castilla.

🍠 Tubérculos, raíces y plátanos: plátano hartón maduro y verde; yuca llanera, chirosa e ICA; papa criolla limpia y sucia; arracacha blanca, y ñame espino y diamante.

🥫 Granos y cereales: frijoles Uribe rosado, Calima, Zaragoza y cabeza negra importado; arveja verde y amarilla secas importadas; maíz amarillo y blanco trillado; arroz de primera, segunda y de sopa cristal.

🍖 Carnes y pescados: pollo entero fresco sin vísceras, muslos de pollo sin rabadilla, pierna pernil con y sin rabadilla; pescado tilapia filete congelado; sierra entera congelada; pescado salmón filete congelado; carne de res en cortes como lomo fino, cadera, bota, morrillo, centro de pierna; carne de cerdo, brazo con hueso, tocino papada y barriga.

🧀 Huevos, lácteos y alimentos procesados: queso campesino; panela cuadrada morena; azúcar sulfitada, refinada y morena; pastas alimenticias; harina de trigo; sal yodada; aceite de palma, vegetal mezcla y de soya.

Le puede interesar: Adiós al “Gordo”: lotería cambia de nombre para no discriminar.