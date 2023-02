El compilado de parodias inspiradas en el éxito viral de Shakira y Bizarrap

Usuarios en redes sociales emplean la música y las escenas del video de Shakira para producir nuevos contenidos. Foto: Instagram

El lanzamiento de la BZRP Music Sessions #53, canción de Shakira en colaboración con el compositor argentino Bizarrap, se convirtió en un fenómeno en las plataformas digitales.

Pese a que el trabajo musical fue publicado el pasado 11 de enero, el tema que suma más de 200 millones de reproducciones en YouTube, está inspirando nuevas producciones.

Pachuca para presentar al “Chicho” Arango

El club mexicano parodió la reconocida canción de la cantante colombiana junto a Bizarrap para confirmar la contratación del futbolista colombiano Cristián el “Chicho” Arango, quien viene de Los Ángeles FC de la MLS. A través de redes sociales, el equipo anunció la llegada del atacante paisa con la frase: “Claramente, nosotros les dedicamos esta canción: #PachucaSomosTodos”.

Los Morancos

Otra de las versiones más conocidas hasta el momento es la que realizaron los hermanos y humoristas españoles Jorge y César Cadaval, más conocidos como Los Morancos.

En la parodia titulada “Esa no es la actitud”, los hermanos se hacen pasar por Clara Chía y Gerard Piqué contestando a Shakira en la MRNCS Sessions. Frases como “Shakira, que te pasó para escribirnos a los dos esa canción”, “¡Clara, no le hagas ni Casio!”, o “Tu tranquila no te compliques, déjala a ella que te critique”, son algunas de las más populares en esta versión.

Parodia de la Registraduría Nacional

Una de las parodias de la canción de Shakira que más generó debate en las redes sociales fue la de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En un video compartido en su cuenta de TikTok, la entidad lanzó su propia versión del tema para invitar a los colombianos a sacar la cédula digital.

“Ya lo tengo hace rato. Es muy fácil, te boto ese dato. La cédula digital es para gente como tú, para alguien como tú. Existen dos versiones, puedes viajar por toda América del Sur”, dice la letra de la Registraduría.

El video generó todo tipo de reacciones en redes sociales, la mayoría de ellas en tono de burla, e incluso de reclamo a la entidad.

Parodia de Marce La Recicladora

Marce La Recicladora, la influenciadora colombiana que se dedica a crear contenido sobre el reciclaje y el cuidado del medio ambiente en redes sociales, también lanzó su propia versión de la BZRP Music Sessions #53. En esta parodia, la creadora de contenido utiliza el ritmo de la canción y una escenografía muy similar al video original para dejar una invitación sobre la importancia del reciclaje. “Me dejaste la basura en la puerta, estaba toda puerca, y las latas revueltas” y “La Marce está que llora, separen la basura”, son algunas de las frases de esta versión.