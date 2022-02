Luis Díaz aterriza en la Premier League

Luis Diaz se dispone a debutar con el Liverpool de la mano del carismático y extraordinario director técnico alemán Jürgen Klopp. Foto: Liverpool F.C.

Tras disputar recientemente sus dos encuentros clasificatorios para el Mundial de Qatar con Colombia, de doloroso resultado para el combinado cafetero que cada vez tiene más difícil acudir a la cita mundialista de este próximo diciembre, el extremo de la Selección Luis Diaz se dispone a debutar con el Liverpool de la mano del carismático y extraordinario director técnico alemán Jürgen Klopp, que se dice que pidió expresamente su fichaje.

Luis Díaz no lo va a tener sencillo para hacerse con un puesto en el Once titular de los de Anfield, pero es verdad que las bajas de Sadio Mané (Senegal) y Mohamed Salah (Egipto), que están disputando la Copa África, van a ayudar a que el extremo se deba aclimatar a marchas forzadas en cuanto aterrice en Inglaterra porque todo apunta a que ya podría ser titular en el duelo que enfrentará a su nuevo equipo con el Leicester del próximo jueves a las 14:45 hora colombiana (recordemos que este fin de semana no hay jornada en Inglaterra).

Cerrado el mercado de invierno, el conjunto europeo que más dinero gastó fue el Newcastle, como no podría ser de otra manera debido a su posición de descenso en la tabla clasificatoria y a la inyección “moral” que supuso el cambio de propietario. Precisamente serán el rival del Everton, con una leyenda del fútbol inglés como es Frank Lampard en el banquillo. El ex del Chelsea será el director técnico de Yerry Mina, que ya está recuperado de su reciente lesión. ¡Tanto a él como al resto de los colombianos que militan en Inglaterra les deseamos muchísima suerte esta próxima jornada en la Premier League!