Manifestaciones en Bogotá y movimientos en escándalo Odebrecht en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Protestas en Bogotá este 16 de agosto

Líderes de la oposición al Gobierno convocan hoy, miércoles 16 de agosto, una manifestación pacífica en el corredor de la carrera Séptima. El encuentro será a las 9:00 de la mañana en el Parque Nacional, desde donde los manifestantes saldrán rumbo a la Plaza de Bolívar.

La convocatoria tiene como objetivo rechazar los últimos asesinatos de miembros de la Policía Nacional, a causa de ataques de grupos armados; otros sectores protestarán a las afueras de la Casa de Nariño en respuesta a los escándalos recientes en el Gobierno Nacional.

Aparte de este recorrido, no se tienen previstas más movilizaciones que afecten la movilidad en la capital.

🔴 Avanza el caso Odebrecht

Hoy continúa la imputación de cargos contra varios exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por presuntas irregularidades en contratación de la Ruta del Sol 3. Estas personas habrían incurrido en prácticas indebidas para favorecer a la empresa que se quedó con la licitación para la obra.

📝 Más sobre esto: Fiscalía alista nuevas imputaciones en el caso Odebrecht

Por otra parte, continúa el juicio contra Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI, por, supuestamente, haber participado en un entramado de corrupción para favorecer a la multinacional Odebrecht en varios contratos de infraestructura.

🔴 Preocupa la economía

Crece la preocupación de analistas y economistas por el futuro de la economía del país. Aunque no se puede hablar de recesión, es preocupante el 0,3 % de crecimiento en el primer trimestre.

Las actividades intensivas en mano de obra como la construcción han mostrado pobres cifras de crecimiento; ni las obras públicas sacan la cara porque la ejecución presupuestal es una de las más bajas de los últimos años.

Piden medidas que ayuden con la reactivación económica. Sin embargo, el Banco de la República no puede acelerar la baja de tasas de interés si quiere controlar la inflación.

📌Le puede interesar: Lo que dice el dato del PIB sobre la salud de la economía colombiana

🔴 Cabal y Farah anunciarán su final

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah convocaron este miércoles a una rueda de prensa para anunciar lo que sería el fin de su dupla en el tenis profesional. Los doblistas dejaron dos títulos de Grand Slam y dos de Masters 1.000 entre sus trofeos más importantes para la historia del deporte blanco en Colombia.

🔴 Octavos de final de la Copa BetPlay

Cinco partidos se jugarán este miércoles por la vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay. Se destaca el juego entre Santa Fe y Cali (6:00 p. m.), en el que los azucareros llevan la ventaja por 2-1. Águilas Doradas vs. Equidad (6:00 p. m.); Tolima vs. Alianza Petrolera (7:00 p. m.); Pereira vs. Tigres (7:00 p. m.) y Junior vs. Cúcuta (8:30 p. m.) serán el complemento de la jornada.

🔴 Se calienta la segunda vuelta en Guatemala

La Fundación Libertad y Desarrollo publicará hoy una encuesta de intención de voto de cara a la segunda vuelta electoral del 20 de agosto en Guatemala, entre la ex primera dama Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza, y Bernardo Arévalo de León, del Movimiento Semilla.

“Esta no es una segunda vuelta normal. Tuvimos un embate judicial que nos dejó con dudas, por momentos, si habría balotaje, y hemos visto entonces una elección caracterizada por ataques contra el Movimiento Semilla”, explicó la politóloga y analista Marielos Chang, experta en la coyuntura local.

La última encuesta realizada por la firma CidGallup, sobre la segunda vuelta electoral, pone a Arévalo de León por encima en la carrera, con el 63 % de apoyo, frente al 37 % de Torres Casanova. Sin embargo, muchos sectores temen que una victoria de Arévalo de León no garantice que sea investido el 14 de enero próximo, ante los ataques de sus adversarios.

🔴 Expectativa por decreto para reabrir mataderos en municipios

El Ministerio de Salud confirmó que en próximos días podría entrar en vigencia el decreto que busca reabrir los mataderos municipales.

Se espera que diversos sectores, como los ganaderos y salubristas reaccionen a la decisión que ya había propuesto el presidente Gustavo Petro a finales del año pasado. En aquel momento el mandatario dijo que la intención es que disminuya el precio de la carne, pero diferentes organizaciones han manifestado que la reapertura no asegura esto.

🔴 Lanzamiento del libro Entre domingo y domingo, de Ana María Caballero

Casas Riegner presentará Desbordando la palabra, un archivo en construcción que, además de honrar el legado de Antonio Caro, busca visibilizar propuestas editoriales o artísticas basadas en la palabra y en su posible expansión.

El primer capítulo de este programa será el lanzamiento del libro de poesía Entre domingo a domingo, de la poeta colomboamericana Ana María Caballero, galardonado con el Premio Nacional de Poesía José Manuel Arango.

El evento se realizará este miércoles 16 de agosto en La Oficina del Doctor a las 6 p. m. en Casas Riegner, Bogotá.