Pablo Andrade, un referente de los promotores de la música en Colombia

Pablo Andrade con Fito Páez. Foto: Cortesía

Alcanzar el éxito es el sueño más ambicioso al que todo el mundo le apunta. Las personas estudian y se dedican arduamente a lo que les apasiona, con el fin de generar el mejor impacto positivo en la sociedad. Las personas que se dedican a la música, sin duda son las que quizás más atención debe prestarle a cómo el mundo se está moviendo, teniendo en cuenta las nuevas tendencias que aparecen constantemente, y para ello, buscan a los mejores aliados estratégicos, que les permita no solo tener producciones impecables, sino la difusión adecuada para que el mundo entero las escuche.

En este camino, los promotores musicales juegan un papel fundamental en la trayectoria artística de los cantantes, ya que son los encargados de posicionarlos en los “número uno” de los rankings radiales y ahora, de las distintas plataformas musicales. Nadie más indicado que Pablo Cesar Andrade para explicarlo, un caleño de 42 años que lleva más de 20 años de trayectoria como promotor musical y que en este camino ha trabajado con los más grandes exponentes de la música como Carlos Vives, Shakira, Camilo, Maluma, Ozuna, Don Omar, Vicente Fernández, Romeo Santos, Andrés Cepeda, Aterciopelados, Nicky Jam, Manuel Turizo, Chocquibtown entre otros.

Un melómano, apasionado por el rock y por el mundo del entretenimiento, llegó a este punto tras graduarse como publicista y empezar a labrar su propio camino, desde los festivales de Rock al Parque, siendo DJ en bares y discotecas, hasta llegar a ser representante de distintos sellos discográficos. Dice que, desde sus 18 años, no ha parado un solo instante en esta industria que se ha convertido en su estilo de vida llena de grandes experiencias.

De los primeros artistas con los que trabajó, recuerda con cariño especial a Andrés Cepeda, desde que era independiente y se encargó de engancharse a su trayectoria musical, hasta posicionarlo como hoy en día es, uno de los cantantes más importantes de Colombia. Asimismo, recuerda los inicios de Pipe Peláez, que en ese entonces era poco reconocido en el mundo del vallenato como cantante y a Julio Nava, a quien acompañó a sus giras.

Más adelante, hizo la gestión de casos de éxito en el género urbano, estando en la primera línea durante la incursión del reggaetón en Colombia, llevando a los diferentes escenarios, de la mano de productoras y empresas, a los que hoy son referentes del género a nivel mundial.

Y es que, desde su experiencia de más de 20 años, para Pablo Andrade, es fundamental que el talento musical vaya de la mano de estrategias de publicidad que se acomoden a lo que el mundo pide y necesita, dependiendo de las tendencias.

“Es muy importante tener la persona adecuada al lado de un artista y que sepa cómo se mueve el mundo. Hace 20 años no se manejaban las redes sociales ni el internet y tocaba hacer estrategias con radio y con las personas en la calle para generar una promoción que diera de qué hablar. La importancia del promotor recae en que los artistas siempre quieren conseguir el éxito y siempre hay una persona dispuesta a hacer todo lo posible para pegar a ese artista, pero si no es un promotor bueno o adecuado, no sonará en ningún lado ni tendrá la misma recepción”, expresó.

Una de las principales características que hacen a Pablo Andrade un referente en la industria, es que su trayectoria le ha permitido consolidar un gran portafolio de contactos que le han permitido tener un reconocimiento entre los medios, que ya saben que trabaja con artistas de talla internacional, dándole un valor extra como promotor.

“En mi caso, la experiencia que he tenido la tomo en beneficio a que un artista puede lograr buenas posiciones y argumentos en el mundo musical, dándole la garantía de que su canción suene en muchos lados y tenga posiciones importantes. Hoy en día estamos trabajando con varios productos y la mayoría han estado en el top 5 o top 10 gracias no solo a los buenos enlaces, sino en buenas ideas, sobre todo para los medios digitales, que ahora son la herramienta número uno”.

Su ojo hacia el futuro y las nuevas tendencias

Como lo ha mencionado antes, Pablo es consciente de que las estrategias de promoción cambian a medida que los medios digitales crecen y se va dejando atrás la atención hacia otros ecosistemas. Y aunque es el reto del mundo actual acomodarse a los nuevos escenarios que el avance tecnológico trae, asegura que su disciplina le ha permitido acoplarse de la mejor forma de manera generacional.

Pasó de hacer promociones con discos y las tendencias de moda como los últimos Blue Ray, el último celular, el último electrodoméstico que salió para regalarlo por escuchar las canciones, a incursionar en la era digital con la promoción en las redes sociales y el manejo de las plataformas digitales musicales para posicionar a sus artistas.

“Yo soy modelo 79 y me han tocado todos los cambios generacionales, así que no fue tan difícil el contraste para mí, además porque estudié publicidad y diseño, que me ha permitido tener la experiencia haciendo páginas web y nunca desvincularme del mundo tecnológico. Así que de cierta forma tenía una perspectiva clara de lo que se venía a futuro con los menos. De hecho, también fue de gran ayuda trabajar durante 15 años en Sony Music, un sello disquero que ha trabajado en todas las etapas e hizo estos cambios en la medida en la que se necesitaba”.

Actualmente, Pablo trabaja con artistas de talla mundial, como lo ha hecho en sus 20 años de carrera, como lo es Manuel Turizo, Ozuna, Nio García, entre otros, que están compitiendo de la mano de otros miles de artistas de talla alta.

“Aquí utilizamos las buenas relaciones públicas para lograr tener los mejores resultados. Es clave que el equipo esté sincronizado: tanto artista como jefe de prensa o promotor, deben tener claro cuáles son los pasos para tener un óptimo resultado, manejando un orden de publicaciones y todas con el mismo destino hacia la canción u objetivo”, concluyó.