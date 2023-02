Paro de taxistas y lo último sobre la reforma a la salud en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Partido Liberal presentará su propia reforma a la salud

A pesar de haberse declarado oficialistas, los liberales dejaron clara su postura de no apoyar la reforma a la salud que presentó el gobierno de Gustavo Petro. Para los rojos, el proyecto busca arrasar con el sistema de salud y es algo que, según dicen no van a permitir. La iniciativa de la colectividad llegaría al Congreso en las próximas semanas, pues sigue en construcción, pero fuentes cercanas a la dirigencia liberal aseguraron que llevaría el nombre de “Reforma para fortalecer y no arrasar el sistema de salud”.Sobre el proyecto presentado por el Gobierno, los liberales critican principalmente que, a su parecer, deja dudas en el manejo de recursos financieros, crearía más burocracia y o contaría con todos los mecanismos de gestión integral del riesgo en salud.

🔴 Sigue el debate sobre la reforma a la salud

Mientras en el Congreso de la República continúan las discusiones sobre si la reforma a la salud debe entrar como una ley ordinaria o estatutaria, la academia, los gremios y la población en general sigue debatiendo algunos de los puntos más sensibles de la propuesta del gobierno.

Esta vez el turno es para la academia que, reunida en un foro organizado por el Grupo Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia, se dará cita para conversar sobre algunos de esos aspectos, como el financiamiento, la gobernanza y la pertinencia de la propuesta.

Desde las 9:00 a.m. podrá seguir el seminario ‘¿La propuesta del gobierno es la reforma en salud que Colombia necesita?’ a través de este enlace de YouTube:

Entre los investigadores que harán parte de este encuentro se encuentran la socióloga Tatiana Andia de la Universidad de los Andes; Carlos Agudelo, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Nacional y Claudia Vaca, directora del Centro de Medicamentos, Información y Poder, de esta misma universidad.

🔴 Protestas de taxistas en Bogotá y en el país

Después de que los voceros de los gremios de taxistas en Colombia se levantaron de la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional, denunciando la falta de garantías en el encuentro, este miércoles 22 de febrero se realizarán una serie de movilizaciones por parte de conductores y propietarios de taxis en Bogotá y en diferentes ciudades del país.

Los conductores rechazan el incremento en la gasolina y que el gobierno esté a favor de la regulación de plataformas digitales de movilidad en el país. Por su parte, el Ministerio de Transporte aseguró que estar dispuesto a responder a las inquietudes del gremio.

En total, se espera que más de 20 mil vehículos asociados a los distintos gremios de país participen en las manifestaciones. Así, para mitigar en algo los efectos de la manifestación, el Distrito tendrá en las calles de Bogotá 1.000 agentes de la Policía de Tránsito, 250 agentes civiles de Tránsito y 200 personas del Grupo Guía de la Secretaría Distrital de Movilidad. Además de esto, el Gobierno Nacional advirtió que se tomarán las medidas para evitar que el bloqueo de las vías.En Bogotá, estos son los puntos de concentración anunciados por los taxistas:

Calle 26 con Avenida Cali.

Portal Sur de Transmilenio.

Avenida Boyacá con calle 26.

Puente de Guaduas (Calle 80).

Avenida Rojas con calle 26

Portal Norte de Transmilenio.

Avenida 68 con calle 26.

Calle 13 con Cali.

Carrera 50 con Avenida Calle 26.

Carrera 30 con calle 26.

Conozca aquí los puntos de concentración en Cali, Medellín y otras ciudades.

🔴 Reuniones clave de la OTAN y la ONU por la tensión con Rusia

La Asamblea General de la ONU abre este miércoles una sesión especial sobre la guerra en Ucrania en la que la Unión Europea se ha movilizado con fuerza, desplazando a Nueva York al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, junto a 25 ministros de la Eurozona.

La sesión continuará como mínimo durante toda la jornada del jueves, y cabe la posibilidad de que se prolongue incluso hasta el viernes, dependiendo de cuántos de los 193 miembros de la ONU tomen la palabra.

La resolución que apruebe la Asamblea no tendrá carácter vinculante sino principalmente simbólico, pero los 68 países que ya la apadrinan -hasta hoy- subrayan su importancia porque enviará “un fuerte mensaje a Rusia de que debe sentarse en una mesa de negociaciones”, como destacó la embajadora de EE.UU. ante la ONU, Lisa Thomas-Greenfield.También está previsto que durante su estadía en Varsovia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reúna este miércoles con los líderes de los principales aliados de Ucrania pertenecientes a la OTAN, los llamados “nueve de Búcarest”, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Rumanía.

🔴 Empieza Anato, la mayor feria de turismo en Colombia

Este miércoles comienza la 42 Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Viajes y Turismo (Anato), que este año tendrá como país invitado de honor a República Dominicana. El destino invitado nacional, al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El arranque de la feria llega luego de la presentación de la política pública de turismo con la que espera atraer este año 5,4 millones de viajeros y con la expectativa de que esa cifra llegue a 7,5 millones de visitantes no residentes en 2026.

La apuesta es por fortalecer las capacidades de las comunidades, el desarrollo de los territorios, el medioambiente, la economía sostenible y la inclusión de territorios históricamente excluidos, creando así justicia social y ambiental.

🔴 Reunión del G20 centrada en la economía y la tensión global

Las reuniones de delegados de finanzas y bancos centrales del G20 comenzaron este miércoles en la ciudad india de Bangalore, con la India orientada a impulsar esfuerzos colectivos para hacer frente a las vulnerabilidades económicas y las tensiones geopolíticas.

“Las discusiones financieras del G20 incluirán el fortalecimiento de los bancos de desarrollo bilaterales para enfrentar los desafíos globales compartidos del siglo XXI, el financiamiento de las ciudades del mañana y el avance de la agenda fiscal internacional, entre otros”, dijo en la inauguración del periodo de sesiones de trabajo el ministro indio de Información y Telecomunicaciones, Anurag Thakur.