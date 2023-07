Petro y bancada de Gobierno, incendios en el Mediterráneo y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Petro se reunió con la bancada de Gobierno

Después de dos semanas de aplazamientos, el presidente se reunió en la noche del miércoles con la bancada del Pacto Histórico para coordinar la estrategia de la coalición en este nuevo período legislativo. Buscan ganar mayorías en el Congreso para aprobar las reformas sociales, aunque perdieron la ficha más importante en la presidencia del Senado.

🔴 Judicialización de 23 militares capturados por corrupción

Este jueves se espera que sean judicializados los 23 uniformados del Ejército capturados por estar involucrados presuntamente en actos de corrupción relacionados con los procesos de incorporación y reclutamiento que realiza la institución. Los uniformados habrían manipulado documentos relacionados con traslados a otras instalaciones militares, alimentación y dotación de uniformes.

🔴 Rendición de cuentas del Concejo de Bogotá

Este jueves, a través de una audiencia pública, el Concejo de Bogotá llevará a cabo la rendición de cuentas de su gestión, el de las bancadas y de las concejalas y concejales. Al encuentro están citados la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; los secretarios y secretarias de Gobierno, Hacienda, Desarrollo Económico, de la Alcaldía Mayor, Planeación, Seguridad, Educación, Integración Social, Cultura, Ambiente, Movilidad, Hábitat y de la Mujer; y el contralor, el personero y la veedora distrital.

🔴 Una enfermedad que lleva a comer hasta enfermar

Del 27 al 29 de julio se realizará en la Universidad Javeriana el III Simposio Internacional del Síndrome de Prader-Willi, una enfermedad huérfana que padecen 1 de cada 15 mil personas en el mundo y que poco se logra diagnosticar en países como Colombia por el desconocimiento que se tiene respecto a la misma. Es una rara enfermedad de origen genético, caracterizada por hipotonía (debilidad muscular), hiperfagia (hambre insaciable) y alteraciones en el desarrollo físico y mental.En el simposio se conversará sobre avances científicos, terapias innovadoras y recomendaciones para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con el síndrome. No existe cura para el síndrome de Prader-Willi, pero se puede brindar atención médica y terapéutica para abordar los síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. El enfoque se centra en la gestión del hambre insaciable y el control del peso, la terapia física y ocupacional para abordar la debilidad muscular y el desarrollo retrasado, así como la intervención educativa y conductual para abordar los problemas de comportamiento y el desarrollo cognitivo.

🔴 Cumbre de América Latina y el Caribe por una tributación global incluyente

Este jueves arranca la primera Cumbre de América Latina y el Caribe por una tributación global incluyente, sostenible y equitativa, convocada por Colombia, y respaldada por los gobiernos de Brasil y Chile. El encuentro será inaugurado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. De acuerdo con información de Tax Justice Network se calcula que Latinoamérica y el Caribe tienen pérdidas directas al año de alrededor del 1,5 % del PIB regional producto de los abusos fiscales trasnacionales.

🔴 Tasas de interés del Banco Central Europeo

El Banco Central Europeo (BCE) subirá previsiblemente este jueves sus tasas de interés. Se espera que la entidad suba sus tasas en un cuarto de punto porcentual, siguiendo el mismo camino que tomó el miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos. La inflación en la zona euro se mantienen en 4 %, más allá de la meta de 2 % que ha trazado el BCE.

🔴 Encuentro de Rusia con países africanos

El presidente ruso, Vladimir Putin, preside la segunda cumbre Rusia-África, en la que participan los líderes de la mayoría de los países del continente africano, en un momento en el que Moscú busca aliados y África se ofrece como mediadora para la guerra en Ucrania. En medio del enfrentamiento bélico, que ya lleva casi un año y medio desde que tomó lugar la invasión rusa, la Duma aprobó la idea de aumentar la edad de reclutamiento militar a los 30 años, lo que significa que 9 millones de rusos podrán enlistarse al Ejército.

🔴 Los incendios y el calor no dan tregua en el Mediterráneo

Varios países del Mediterráneo llevan días luchando contra incendios forestales, en varios casos descontrolados, que obligan a evacuaciones y que ya han provocado la muerte de unas 40 personas, siendo Grecia - especialmente las islas de Rodas, Corfú y Eubea- e Italia -especialmente en Sicilia- los más afectados, mientras las altas temperaturas también dificultan la lucha contra las llamas en el noroeste de Túnez.

🔴 Sigue la Copa BetPlay

Con los partidos Cúcuta vs. Junior (4:00 p.m.) y Cali vs. Santa Fe (8:00 p.m.) se seguirán jugando los partidos de ida por los octavos de final de la Copa BetPlay, el torneo que reúne a los equipos de la primera y segunda división del fútbol profesional colombiano.Segunda etapa de la Vuelta a Colombia femenina. Luego de la victoria de Diana Peñuela en una primera etapa que tuvo que ser recortada, hoy se corre la segunda jornada de la Vuelta a Colombia Femenina. Si no pasa nada extraordinario, la etapa se correrá entre Tunja (Boyacá) y Oiba (Santander) con 132 kilómetros de recorrido con un final propicio para velocistas.