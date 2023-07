Piedad Córdoba ante la Corte, vía Bogotá-Villavicencio y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Piedad Córdoba esta citada a la Corte

Este viernes la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, esta citada en la Corte Suprema de Justicia para que entregue su versión sobre su supuesta participación en la llamada “farcpolítica”. La investigación de la Corte busca establecer si la congresista tuvo nexos ilegales con la extinta guerrilla de las Farc.

¿Habilitan la vía Bogotá-Villavicencio?

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, con las acciones que se han estado llevando a cabo desde la tragedia en Quetame, que dejó incomunicado al centro del país con el oriente, se planeaba para este 28 de julio la apertura de la vía Bogotá-Villavicencio. Sin embargo, en la tarde del jueves 27 de julio, el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, publicó en su cuenta de Twitter que la instalación del primer puente metálico, que estaría ubicado después del peaje de Naranjal, aún no se ha culminado, y estaría listo este domingo 30 de julio, lo que retrasaría un par de días la apertura de esta vía.

🔴 Rifirrafe entre Petro y Margarita Cabello

El presidente Gustavo Petro respondió una vez más a las declaraciones de la procuradora Margarita Cabello. “Cumplir con la convención Americana de Derechos Humanos que es parte de nuestra Constitución no es un caos. Yo no voy a desacatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque estas son obligatorias para Colombia”, señaló el mandatario. Sus palabras son respuesta a las declaraciones de Cabello en un foro público: “No es posible que en momentos electorales de nuestro país se genere un caos institucional y se les entregue a todos estos sancionados la posibilidad de inscribirse y ser candidatos”. La procuradora ha afirmado que el presidente está desconociendo el Estado Social de Derecho al no obedecer la orden de suspender al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez. El primer mandatario se defiende en el hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le quitó esas facultades a la Procuraduría.

🔴 Capturan a músico señalado de abusar sexualmente de varias mujeres en Bogotá

Este viernes 28 de julio, la directora seccional de fiscalías Bogotá, Leonor Merchán, junto a la Comandante de la Policía de la capital, Sandra Patricia Hernández Garzón, presentan detalles de la captura y judicialización del exvocalista de una banda musical bogotana, quien es acusado de abusar sexualmente de varias mujeres en Bogotá. De acuerdo con las autoridades, este sujeto contactaba a sus víctimas por redes sociales.

🔴 Obra de teatro en el Aeropuerto El Dorado por el Día Mundial contra la Trata de Personas

En la mañana de este viernes, en las instalaciones del aeropuerto se llevará a cabo una presentación teatral con la que se quiere concientizar a los viajeros sobre la trata de personas, asimismo, se informará sobre los canales para denunciar y las vías de atención a víctimas de este delito. El evento será liderado por voceros de Opain, Migración Colombia, la Secretaría de Gobierno de Bogotá y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) por el Día Internacional de la lucha contra la trata de personas.

🔴 Ojo al Fenómeno del Niño

Este jueves se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Gestión del Riesgo, que tuvo como eje central el fenómeno de El Niño. Durante el evento, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, hizo un llamado al país para anticiparse a los posibles efectos y a crear respuestas con las comunidades para activar la ruta de prevención. De acuerdo con Muhamad, hasta el momento solo 13 departamentos del país han enviado su información territorial, la cual es fundamental para elaborar las herramientas necesarias para prevenir y reaccionar ante este fenómeno.Aunque el fenómeno de El Niño ya comenzó, como explicó Diana Carolina Rueda Dimate, jefa de la oficina de Alertas y Pronósticos del Ideam, no va a impactar a todo el país al mismo tiempo. De hecho, y según proyecta la entidad, “es un proceso que va a tener unos períodos de transición y va a tener afectaciones diferentes dependiendo de la región y sus particularidades”.

🔴 Seguimiento del golpe de estado en Níger

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Níger apoyó el jueves a los militares golpistas que mantienen detenido al presidente Mohamed Bazoum, quien prometió proteger los logros democráticos “duramente conseguidos” de esta nación africana. Los golpistas también anunciaron “la suspensión hasta nueva orden de las actividades de los partidos políticos”. Tras lo sucedido, los socios de Níger condenaron el golpe de Estado, pero el vecino Burkina Faso, dirigido por un régimen fruto de dos golpes de Estado en 2022, afirmó que desea una “cooperación más estrecha”. Los socios de Níger, incluidos Estados Unidos, Francia y la ONU, condenaron el golpe de Estado y también pidieron la liberación “inmediata” del presidente, elegido democráticamente y en el poder desde 2021. Rusia, por su parte, también reclamó la “pronta liberación” de Bazoum. En un comunicado, la Comunidad Económica de Estados de África del Oeste (CEDEAO) exigió “la liberación inmediata” de mohamed Bazoum, “que sigue siendo el presidente legítimo y legal”.

🔴 Tercera etapa de la Vuelta a Colombia Femenina

Diana Peñuela extendió su gran momento en la Vuelta a Colombia Femenina, carrera en la que defiende el título. La pedalista del DNA ProCycling ganó ayer la segunda etapa y ya encadena dos victorias al hilo, pues en el primer día también celebró. La campeona vigente de la Vuelta a Colombia Femenina le lleva, en la general, 15 segundos de ventaja a Lilibeth Chacón y 33 a Karen Villamizar, sus principales perseguidoras.En la tercera etapa, que se llevará a cabo este viernes 28 de julio, se disputará una contrarreloj individual de 21.3 kilómetros entre San Gil y Barichara.

🔴 James Rodríguez al São Paulo

En las próximas horas se oficializará la llegada del volante colombiano James Rodríguez al São Paulo de Brasil. El goleador del Mundial de 2014 firmará contrato por dos temporadas con el equipo paulista, que lo presentaría el domingo, antes del duelo ante Bahía.