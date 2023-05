Plan de Desarrollo, Petro en España, tasas de la Fed y más, en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Petro en España

Hoy el presidente Gustavo Petro tendrá una audiencia con el rey de España, Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela, la sede de la jefatura de Estado de España y asistirá a una cena de honor en el Palacio Real. Además, sostendrá un encuentro bilateral con el presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez; dirigirá un discurso ante el Congreso de los Diputados en sesión conjunta con el Senado de España; y recibirá la Medalla de la Universidad de Salamanca.

🔴.Continúa el debate del PND

Hoy concluye el debate en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes sobre el Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta del presidente Gustavo Petro durante los próximo cuatro años. El Plan debe quedar aprobado antes de pasar a conciliación que, según el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, tendría lugar este viernes 5 de mayo.

🔴 Audiencias claves en las altas cortes

Este miércoles, 3 de mayo, en la Corte Suprema de Justicia, se retomará la audiencia de acusación contra los exgobernadores de Arauca José Facundo Castillo y Ricardo Alvarado Bestene. Los dos son procesados por presuntos hechos de corrupción y financiamiento de grupos ilegales durante sus respectivas administraciones en la Gobernación.

Asimismo, pero en el Consejo de Estado, se tomará una decisión de fondo en el expediente que pide la perdida de investidura del representante a la Cámara, Jorge Tovar, hijo del exjefe paramilitar alias Jorge 40. La Sala Plena del alto tribunal estudia si mantiene en firme la decisión de primera instancia, la cual determinó que podía mantener su curul. El congresista Tovar representa a las víctimas del conflicto del departamento Cesar, en donde su padre dejó miles de víctimas al mando del bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia.

🔴 Fed decide sobre tasas de interés

Este miércoles, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) confirmaría lo que para muchos analistas es un secreto a voces: el banco central aumentará las tasas de interés. Las estimaciones indican que la subida sería de 25 puntos básicos, lo que situaría las tasas en un rango entre el 5 % y el 5,25 %, la cifra más alta desde 2007, en medio de la inestabilidad del sector bancario y lo que expertos han llamado un “enfriamiento” de la economía estadounidense. Las decisiones de la Fed son un punto de referencia importante para la política monetaria de otras economías del mundo, por lo que vale la pena estar atentos al anuncio que hará Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal.

🔴 Estados Unidos apuesta por mantener políticas del Título 42

La asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall, aseguró en una reunión con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que Estados Unidos mantendrá el funcionamiento del Título 42 tras su previsible derogación el 11 de mayo.

”Nos dijeron que ellos van a tomar las medidas, en orden a sus disposiciones legales, para mantener lo que está funcionando con el Título 42 con otros sistemas legales”, dijo el canciller de México, Marcelo Ebrard, en declaraciones a los medios de comunicación al finalizar la reunión, en la que también estuvo presente. Ebrard consideró que los migrantes están siendo engañados, pues piensan que cuando pierda vigencia la medida legal, que adoptó Donald Trump (2017-2021) y después continuó el presidente Joe Biden para expulsar a migrantes con el argumento de la pandemia de covid-19, podrán entrar a Estados Unidos sin restricciones.

”Ya nos aclararon que no va a ser así”, aseguró el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Por su parte, López Obrador y los miembros de su gabinete solicitaron a Sherwood-Randall una mayor inversión para facilitar caminos legales a los migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos cruzando por México.

🔴 Día Mundial de la Libertad de Prensa

Se conocieron los galardonados por el premio Guillermo Cano a la Libertad de Prensa, entregado por la Unesco. Las periodistas iraníes Niloofar Hamedi, Elaheh Mohammadi y Narges Mohammadi fueron seleccionadas por un jurado independiente. Las tres son reconocidas por su trabajo en la protección de los derechos humanos, en especial de las mujeres.

Mientras tanto, en Venezuela la ONG Espacio Público presenta su informe sobre la situación de la libertad de expresión y el derecho a la información en el vecino país durante el año 2022.

🔴 Tasa de empleabilidad

Durante este miércoles, 3 de mayo, el Distrito desde la Secretaría de Desarrollo Económico revelará los resultados de la estrategia Bogotá Trabaja, con la cual se buscaba hacer frente a la tasa de desempleo en la ciudad.

🔴 Esquema de basuras, a debate

En la Comisión Segunda Permanente de Gobierno se realizará en plenaria del Concejo de Bogotá debate de control político sobre el esquema de basuras y alumbrado público en Bogotá, bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).

🔴 IBM considera reemplazar numerosos empleos administrativos con inteligencia artificial

En una entrevista con la agencia Bloomberg, Arvin Krishna, director ejecutivo de IBM, afirmó que considera la reducción drástica de una parte de su personal administrativo. El motivo, según él, sería el potencial de la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías de automatización para ejecutar ciertas tareas.

”Estos puestos que no lidian con clientes casi llegan a los 26.000 trabajadores”, explicó Krishna. “Puedo ver fácilmente 30% de eso ser reemplazado por IA y la automatización en un período de cinco años”.

Sin embargo, el pasado martes 2 de mayo, un portavoz de la compañía le dijo a AFP que todavía no cesarán los procesos de contrataciones. “Somos muy selectivos cuando se trata de posiciones que no conciernen directamente a nuestros clientes o a la tecnología. Tenemos miles de puestos por llenar en este momento”, agregó.

🔴 Millonarios enfrentará a América Mineiro, mientras decide el futuro de Óscar Cortés

Con la incógnita de la presencia de Óscar Cortés para las finales del torneo local, Millonarios enfrentará esta noche a América Mineiro por el Grupo F de la Copa Sudamericana. El duelo se vivirá en El Campín desde 7:00 p. m. y transmitirá ESPN.

Los dirigidos por Alberto Gamero llegan como líderes de la zona con puntaje perfecto tras sus victorias ante Peñarol y Defensa y Justicia. Si los albiazules ganan el encuentro, tomarían una ventaja de seis unidades al equipo brasileño que es segundo en el grupo y quien no vive un gran presente en el Brasileirao, donde es último con cero unidades tras tres jornadas disputadas.

🔴 ¿Qué está pasando con Óscar Cortés?

El extremo de 19 años es una ficha clave tanto para Millonarios como para la selección sub 20 de Colombia dirigida por Héctor Cárdenas. Debido a que Millonarios está a puertas de disputar las finales de la Liga BetPlay y los partidos definitorios para pasar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, el equipo capitalino comunicó el lunes en la noche que no prestaría al jugador para el Mundial sub 20 que se disputará en Argentina.

Sin embargo, la selección lo incluyó en la lista preliminar de los convocados al Mundial por lo que se abrió un debate alrededor de este tema. Cabe recordar que para este tipo de eventos la FIFA, el máximo ente regulador del fútbol mundial, no obliga a los clubes a prestar a los futbolistas que les pertenecen.

Sin embargo, en el caso de Colombia, y la razón por la que hoy hay debate es que en el Estatuto del Jugador de la FCF hay una directriz que reza que un futbolista de algún equipo colombiano convocado “no tendrá, en ningún caso, el derecho a jugar con el club al que pertenece”. Por lo tanto, su inclusión (o no) en el combinado nacional seguirá siendo debate en los próximos días.