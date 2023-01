¿Por qué dicen que el viernes 13 es día de mala suerte? Esta es la historia

Leyendas antiguas y relatos bíblicos relacionan el número 13 con cosas negativas. Foto: Getty

El viernes 13 es considerado como un día de mala suerte en la cultura popular, sin embargo, muy pocas personas conocen su origen y las creencias que hay detrás de este. La realidad es que la asociación negativa de esta fecha tiene específicamente una combinación de orígenes religiosos y culturales.

El origen de esta creencia está muy relacionado con las leyendas antiguas y los relatos bíblicos, los cuales asocian el número 13 con la mayoría de los males. Por ejemplo, el Apocalipsis, último libro del Nuevo Testamento y de la Biblia cristiana que habla sobre la venida del Anticristo, está compuesto por 13 capítulos. Asimismo, en otros credos, como las leyendas nórdicas, se afirma la existencia específica de trece espíritus malignos.

En el contexto judeocristiano hay una asociación negativa del viernes. Algunos cristianos creen que es de mala suerte porque fue el día en que Jesucristo fue crucificado. En los siglos XIV y XV personajes y escritores prominentes comenzaron a presentar este día con una connotación negativa. “Los Cuentos de Canterbury” de George Chaucer, describen el viernes como “un día de desgracia” y el dramaturgo Robert Greene definió la “friday-face” o “rostro de viernes” como “una mirada triste de consternación o angustia”.

Sin embargo, la verdadera histeria por el viernes 13 comenzó en 1907 con la publicación del libro “Friday, the Thirteenth” de Thomas Lawson, el cual trata sobre un corredor de bolsa que elige ese día para hacer colapsar deliberadamente el mercado de valores. Un año después, en 1908, The New York Times se convirtió en uno de los primeros medios de comunicación en reconocer las supersticiones del viernes 13. En la década de 1980, la popularidad de esta fecha creció con el estreno de la franquicia cinematográfica “Viernes 13″, un referente del cine de terror.

Fobia hacia el número 13

El miedo irracional hacia el número 13 se considera como Triscaidecafobia. Las personas que padecen de esta fobia pueden sentir miedo y ansiedad frente a este dígito, ya que lo asocian con la mala suerte. Incluso, hay quienes prefieren evitar al máximo hacer cosas importantes e, incluso, salir de casa en este día.

¿Qué no hacer un viernes 13?

Alrededor de esta fecha hay cientos de creencias y supersticiones, algunas de las cosas que los creyentes de la mala suerte prefieren evitar durante este día son: cruzar los dedos, romper un espejo, recoger una moneda por la calle, levantarse apoyando primero el pie izquierdo, abrir las sombrillas dentro de la casa, caminar debajo de una escalera y arrojar sal.