“Mi novio finge los orgasmos y no entiendo por qué, ¿me explican?”

“Mauricio y yo nos conocimos hace muchos años; el clic fue automático, pasión pura. Íbamos, volvíamos, pero siempre esa química nos ganaba. Desde hace cinco años buscamos la manera de afianzar la relación, pero con ese permanecer juntos llegaron también otras cosas y he notado algo que me tiene muy preocupada: Manuel finge los orgasmos. No sé si me entiendan, pero uno conoce a su pareja y sabe cuándo algo no funciona bien, particularmente en la cama. ¿A alguna le ha pasado? Quiero entender por qué lo hace y por qué lo niega.

¿Acaso ya no le gusto? ¿Se acabó el amor o la química que teníamos? ¿Mejor terminar con esto? Yo pensaba que fingir era solo cosa de mujeres, que solo nosotras podíamos disimular un orgasmo porque físicamente no hay algo que nos ponga en evidencia; Mauricio lo hace con habilidad, usa preservativo y además los tiempos, el ritmo... nada me cuadra. ¿Un hombre puede fingir un orgasmo?, pregunta Natalia O.

La experta responde

Marcela Onzaga, psicóloga, especialista en sexología y terapia de pareja (@marceonzaga_ y @marceonzaga), explica: hay que diferenciar entre la eyaculación y el orgasmo, dos cosas que, aunque van de la mano, son diferentes. Dice la experta que, el “orgasmo es esa sensación intensa de placer que se experimenta durante la relación sexual, una respuesta neurológica que se siente como algo mu satisfactorio. Y la eyaculación se refiere específicamente a la expulsión de semen durante el clímax del orgasmo”.

Pero, ¿puede existir una sin la otra? En teoría, sí; es posible tener un orgasmo sin eyacular o eyacular sin tener un orgasmo, pero generalmente ocurren al mismo tiempo, señalan sexólogos consultados por este diario.

“A pesar de que pareciera ser igual, no siempre ocurre en simultáneo; mientras el orgasmo es una respuesta neurológica y una sensación de placer, la eyaculación es un proceso físico relacionado con la reproducción. Natalia, existen varios tipos de orgasmos y valdría la pena conocieras esto, antes de sacar conclusiones sobre el comportamiento de tu pareja”, recomienda Marcela Onzaga.

¿Por qué un hombre finge?

La psicóloga y sexóloga dice que este tipo de situaciones van más allá de lo físico y lo que estaría fallando en la relación de Natalia y Mauricio no es otra cosa que la comunicación. “Una conversación honesta sobre sexo sería lo ideal para que las parejas no partieran de suponer lo que le pasa al otro… muchas veces no es que le hayas dejado de gustar o que no haya amor, como plantea Natalia, sino que alguno de los dos está atravesando por situaciones físicas o psicológicas que no puede comunicar”.

¿Es todo, hablar? No tan rápido. La psicóloga y sexóloga aclara que hay que revisar cada caso en particular y ver también la parte física y psicológica de quien está “fingiendo” los orgasmos. “La mayoría de casos parten de suposiciones, de mitos, de penas que tenemos para hablar de sexo; en mi experiencia, muchos de los problemas de pareja se solucionan con una buena y muy sincera conversación”.

“Dejemos los prejuicios y cosas como que los hombres son más sexuales, si quieren más a una mujer siempre querrán mucho sexo… no. Y también las relaciones pasan por momentos, muchos relacionados con cambios hormonales, psicológicos o biológicos. La sexualidad tiene transformaciones y también se debe ser consciente de eso”, agrega Onzaga.

Sí, ellos también fingen

El urólogo de la Universidad de Harvard, Abraham Morgentaler explica en la revista Slate que la razón por la que un hombre finge los orgasmos no es otra que la presión social. “Existen unas normas de género que obligan a los hombres a esforzarse por alcanzar parámetros poco realistas de desempeño sexual. Esto de que los hombres siempre quieren y están dispuestos a tener relaciones en cualquier momento ejerce una presión impresionante y muchos acceden al sexo aunque no quieran”.

Encuestas señalan que son cada vez más los hombres que fingen los orgasmos. Una investigación publicada en la revista científica Sexual and Relationship Therapy reveló que entre el 17 y 25% de los hombres han fingido en la cama. El estudio, titulado “No todas las simulaciones son iguales” examina los motivos de los hombres para fingir un orgasmo. Y esto coincide con lo que dijo antes la sexóloga Onzaga: “Las razones detrás de un orgasmo fingido son muchas, la mayoría con ideas preconcebidas y un nulo diálogo entre dos que supuestamente se aman o gustan o tienen un nivel de intimidad”.

Los investigadores canadienses Léa J. Séguin y Robin R. Milhausen, autores del informe, dicen que los hombres tienen diferentes motivaciones para simular un orgasmo: la más común ayudar a sus parejas con su autoestima, para parecer sexy, o para que no duden de su masculinidad. “Los hombres que fingen tener un orgasmo pueden estar motivados a hacerlo por el bien de su pareja, lo que en últimas revelaría que hay cierto nivel de satisfacción con su relación y buscan no causar malestar”, dijeron Séguin y Milhausen.

Aunque hay otros casos que revelan más razones. “Algunos confesaron simulan un orgasmo porque no estaban satisfechos con el sexo o con su pareja y querían evitar una conversación incómoda”.

La sexóloga Nidia Chiaraviglio, famosa en redes sociales, suele decir en sus entrevistas o publicaciones que el “orgasmo es el asesino del placer”. Señala la experta sexóloga que “el encuentro erótico poco tiene que ver con el coito y con el orgasmo; es vivenciar placer infinito, entregándose plenamente a la experiencia de compartir tu vida, tu cuerpo, tu sensibilidad, tu emocionalidad, tus humedades y todo lo que eres con el otro. Te invito a cuestionar otras creencias que tenemos sobre la sexualidad”.

Encuestas de la Universidad de Kansas, al igual que otra de la revista Cosmopolitan y el diario inglés Daily Mail, hechas en tiempos y lugares diferentes, coincidieron en una cosa: una cuarta parte de los encuentros sexuales de los hombres fueron fingidos. La razón más común entre hombres y mujeres es “cuidar los sentimientos de su pareja”. Sin embargo, entre los hombres, surge algo que llamó poderosamente la atención de los investigadores: quieren evitar una conversación sobre lo que realmente quieren en la cama. “Ellos son los responsables de su propio bajo deseo al forzar una relación insatisfactoria en lugar de comunicar sus necesidades”, concluyeron Séguin y Milhausen.

Marcela Onzaga agrega que las mujeres también deben revisar su autoestima y su satisfacción con la relación. “No está bien asumir que ya no las quieren o cargar con la culpa porque su pareja está fingiendo un orgasmo. El placer es personal y el problema no está en la pareja. Hay que dejar el miedo y no guardar nada porque eso solo alimenta el malestar; cada uno es dueño de su cuerpo y de su placer, hay que saber apropiarse de eso y no dejar todo a la pareja”.

Pasos para una conversación de sexo

La psicóloga Onzaaga le recomienda a Natalia unos pasos claves para llevar a Mauricio a una buena conversación sobre sexo:

Direccionar la conversación. Comenzar con honestidad diciendo lo que se está viendo y sintiendo, sin juzgar ni presuponer Nunca humillar al otro con palabras o chistes o malos comentarios sobre su desempeño sexual o gustos; se sinceró y eso es un paso gigante que se debe valorar No poner en tela de juicio la hombría o la valía de la mujer Hablar con honestidad y respeto de lo que se quiere durante un encuentro sexual, gustos; aceptar si alguno no quiere ceder en algunas peticiones, pues quizás no siempre los dos estén listos para ciertas prácticas Llegar a acuerdos para mejorar

