Por unos minutos se cayó la señal de Caracol Radio: ¿qué pasó?

Gustavo Gómez, director de 6 A.M. Hoy por Hoy, de Caracol Radio, explicó que la caída de la señal fue por problemas técnicos. Foto: Óscar Pérez

En la mañana de este jueves, la señal digital de las emisoras de Caracol Radio sufrió, por unos minutos, la caída de todas las estaciones asociadas al Grupo Prisa. Caracol Radio, La W, Tropicana y Radioacktiva fueron algunas de las emisoras de grupo que quedaron fuera del aire, tanto en su transmisión vía streaming, como en señal radial

Todas las emisoras de Caracol quedaron por fuera del aire durante casi 15 minutos, un hecho inédito que todavía no tiene explicación. Hacia las 7:00 a.m. usuarios en redes sociales reportaron la caída de la señal, que comenzó a regresar gradualmente hacia las 7:10 a.m.

Mire: Controversias y nuevas posturas: lo que dejó el debate de candidatos a la Alcaldía de Bogotá

Así lo explicó Julio Sánchez Cristo, director de la W Radio, una de las emisoras afectadas con los problemas técnicos de Caracol Radio.

“Todavía no hay una explicación técnica para explicar por qué todas las emisoras quedaron fuera del aire”, aseguró Cristo.

“Nunca había pasado que nos quedáramos fuera del aire 15 minutos, es histórico”, aseguró el periodista en la franja de noticias que dirige en la señal de la mañana. “Los ingenieros y los responsables en los cerros, los responsables de la conexión satelital tratan de encontrar una explicación. Nosotros, por ahora, solo podemos ofrecer una disculpa. Esto nunca había sucedido”.

Adicionalmente, comentó que “están pasando cosas, tuvimos un ciberataque que nos dejó maltratados 45 días, tuvimos una desconexión de nuestra planta de conexión de teléfonos durante 48 horas (...). Y ahora unas interrupciones que no tienen ninguna explicación”. Sanchéz Cristo también mencionó que ya habían activado los equipos de emergencia para atender el suceso y que las afectaciones de los últimos días les han impedido contactarse con periodistas y entrevistados.

Más: Alertan sobre posibles enfrentamientos de las disidencias de las Farc en Caquetá

A través de Twitter, Gustavo Gómez, director del programa 6 A.M. Hoy por Hoy, aseguró: “Tuvimos unas dificultades de carácter técnico durante unos minutos en la emisión de Caracol Radio, pero ya estamos de nuevo al aire en 6 A.M. Caracol con toda la información de las mañanas”.

También: Desesperados por la inseguridad: comerciantes piden que les dejen utilizar armas

Tuvimos unas dificultades de carcater técnico durante unos minutos en la emisión de @CaracolRadio, pero ya estamos de nuevo al aire en @6AMCaracol con toda la información de las mañanas. — GustavoGómezCórdoba (@gusgomez1701) August 31, 2023

La señal fue restablecida, casi 15 minutos después de la caída, y todavía no ha sido explicada la razón de lo que sucedió, aunque se está investigando.

Noticia en desarrollo...

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador