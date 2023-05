Precio de los alimentos, empleo en Bogotá, Giro de Italia y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Control político al aumento de precios de los alimentos

La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica; el ministro de Comercio, Germán Umaña; y la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, están citados este jueves a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para responder por el aumento de precios de la canasta familiar. Según la representante Ana Paola García, una de las citantes, dicha problemática pone en riesgo la seguridad alimentaria del país. Al debate también están invitados el gerente del Banco Agrario y la presidenta de Finagro.

🔴 Gobierno sigue removiendo fichas de los partidos en los ministerios

Presidencia publicó la hoja de vida de quien sería el nuevo viceministro de Conectividad del Ministerio de las TIC. Se trata de Gabriel Adolfo Jurado, abogado, consultor en temas de tecnología y excontralor delegado para la infraestructura. Quien sale del cargo es Sergio Octavio Valdés, que habría llegado a la cartera por recomendación del Partido de La U, que antes de la ruptura de la coalición política, anunciada por el presidente Petro, manejaba el ministerio en cabeza de la entonces ministra Sandra Urrutia, quien salió del gabinete en el segundo remezón ministerial.

🔴 Empleo en Bogotá, a control político

En el Concejo de Bogotá, en la mañana de este jueves 25 de mayo, está citado un debate de control político por las acciones para la generación de empleo en la capital del país, así como las estrategias para vincular al mercado laboral para mujeres, jóvenes y población vulnerable en la ciudad. De esta manera, se hará control de cuentas al cumplimiento de varios artículos del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, enfocado a la atención social y de programas económicos con enfoques poblacional-diferencial y de género. La situación y evolución del mercado laboral de la capital del país durante el primer trimestre de 2023 presenta algunas alarmas. Según informe de la Fundación ProBogotá, determinó que Bogotá, hoy en día, cuenta únicamente con la capacidad de emplear formalmente al 40 % de personas en edad de trabajar, es decir, 2,5 de 6,7 millones de capitalinas y capitalinos que conforman el mercado laboral de la ciudad. De esta manera, cifras oficiales indican que 2,1 millones de personas se encuentran inactivas, de las cuales el 65 % son mujeres.

🔴 Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual

Cada 25 de mayo se conmemora en Colombia el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el Marco del Conflicto Armado. La fecha simboliza el complejo trabajo de la periodista Jineth Bedoya Lima, quien hace 23 años, fue raptada en la entrada de la cárcel La Modelo de Bogotá cuando iba a entrevistar a un paramilitar conocido con el alias de ‘El Panadero’.

🔴 Atentos al PIB de EE. UU.

Hoy se conocerá la segunda lectura del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos para el primer trimestre de 2023, una revisión que se caracteriza por incluir datos más consolidados sobre el comportamiento de la economía norteamericana en este período de tiempo.Cabe recordar que la lectura preliminar del PIB arrojó un crecimiento del 1,1 %, una cifra por debajo de las expectativas que confirmó la ralentización de la economía más grande del mundo, que venía que registrar un aumento del PIB del 2,6 % en el último trimestre de 2022.Además de la segunda lectura del PIB, se conocerán los datos del gasto en consumo personal en Estados Unidos.

🔴 Continúa el congreso de la industria del gas

La industria colombiana del gas natural seguirá reunida en el marco del segundo día del Congreso Naturgas 2023. Tras conocer que las reservas petroleras del país alcanzan para 7,5 años y las de gas para 7,2 años, de la mano del informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), hoy los representantes de la industria y del Gobierno darán un panorama de la seguridad energética del país, a partir de un balance entre la demanda y el aprovechamiento de recursos propios.

🔴 Comienzan a cerrarse acuerdos en la Asamblea Mundial de la Salud

La cita más importante de la Organización Mundial de la Salud, la Asamblea Mundial de la Salud, comienza a cerrar acuerdos en algunos de los temas clave de discusión: el presupuesto de la organización para el próximo año, en el que se espera que los Estados acepten aumentar los aportes a la entidad; y cambios en el reglamento sanitario, el documento que define, por ejemplo, las condiciones para declarar epidemias o pandemias. En este último punto, se espera que los países acepten que el reglamento establezca condiciones de obligatorio cumplimiento para los países en escenario de emergencia internacional. La Asamblea termina el 28 de mayo.

🔴 A Trump le llegó competencia para la candidatura republicana

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien este miércoles anunció de forma oficial su candidatura para la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024 en EE. UU., prometió liderar a Estados Unidos rumbo a un “Gran Regreso”, en caso de llegar a la Casa Blanca.”Me postulo para presidente para liderar nuestro Gran Regreso Estadounidense”, escribió DeSantis en su cuenta de Twitter, acompañado del que es su primer video oficial de campaña para las primarias republicanas, en las que su otrora mentor, el expresidente Donald Trump (2017-2021), es el favorito. En el video resalta que, en Florida, su administración ha escogido “los hechos por encima del miedo, la educación por encima del adoctrinamiento y la ley y orden sobre el desorden y los disturbios”. “Si me nominan haré el trabajo”, prometió DeSantis en una charla seguida por más de 300.000 personas en la que prometió revertir las políticas migratorias de la Administración Biden, entre otras, y no se guardó indirectas contra Trump: “El gobierno no es entretenimiento. No se trata de construir una marca o señalar virtudes”.

🔴 Sigue el Giro de Italia

Este jueves, los ciclistas disputarán la primera de las tres etapas decisivas en los Dolomitas, con 161 km entre Oderzo y el Val di Zoldo, muy cerca de la frontera austriaca, con cuatro ascensos en el programa, dos de primera categoría (La Crosetta y Fercella Cibiana) y otros tantos de segunda (Coi y Val di Zoldo), casi consecutivos y concentrados en los últimos diez kilómetros, cortos pero muy explosivos, con rampas de hasta el 19% de desnivel.A cuatro etapas del final de la carrera, el ciclista británico Geraint Thomas (Ineos) mantiene la ‘maglia’ rosa de líder de la carrera, con 19 y 29 segundos de ventaja sobre el portugués Joao Almeida (UAE) y el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Posiciones de Colombianos

12. Éiner Rubio (Movistar) a +05′43′'.

14. Santiago Buitrago (Bahrain) a +07′21′' .

116. Fernando Gaviria (Movistar) a +03h33′54′'.