Radamel Falcao podría volver a la titularidad

Radamel Falcao, que esta semana cumplió 36 años, no atraviesa precisamente su mejor momento desde que aterrizara de nuevo en Madrid al comienzo de la temporada. Esta vez su destino fue el Rayo Vallecano, el equipo de fútbol del barrio obrero de Vallecas. ¡3 goles en sus 3 primeros partidos de La Liga! Desde entonces, solamente 2 más y algunas lesiones que le han privado de jugar regularmente. Su equipo, el Rayo, está sin duda haciendo una campaña histórica, siendo Semifinalista de la Copa del Rey y peleando por entrar en puestos europeos.

Falcao, máximo goleador histórico de la Selección de Colombia, apunta a que esta jornada del fin de semana podría ser de nuevo titular en la liga española, donde recibe como local al Osasuna, tratando de romper una racha de varios encuentros sin conocer la victoria. Para ello, es fundamental contar con la inspiración de El Tigre que, aunque no marque, no deja nunca de trabajar. ¡Su esfuerzo es una de sus marcas personales!

Su entrenador, Andoni Iraola, recientemente ha dicho esto de su goleador: “Al final, nosotros aquí somos todos uno. No es solo los goles de uno o los goles del otro. Al final, esto es un equipo y todos empujamos para conseguir el objetivo. Al final, pues parece que si un delantero hace un gol ya ha hecho un buen partido y si no lo hace no. No… les pedimos muchísimas más cosas y esto tiene que ser algo mucho más global y bueno... en ese sentido, yo no tengo dudas”. Nosotros tampoco las tenemos… ¿Volverá a marcar gol Falcao en esta jornada?