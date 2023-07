Rescate en Quetame, radiografía de las importaciones, compromisos climáticos y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Continúan las labores de búsqueda de 13 desaparecidas, en Quetame

A primera hora, los organismos de socorro de Cundinamarca reiniciarán las labores de búsqueda de 13 personas desaparecidas, tras la avalancha, en la vereda Naranjal, del municipio de Quetame. A la misión se unirá un equipo de socorro proveniente del Meta. “Realizaremos operativos, no solo con los organismos de respuesta de Cundinamarca. El plan es continuar el proceso de búsqueda por el área y en las posibles desembocaduras del río”, dijo el capitán Álvaro Farfán, delegado de Bomberos del Departamento.

🔴 Reservistas se congregan en la Plaza de Bolívar de Bogotá

El 19 de julio se conmemora en Colombia el ‘Día de los Héroes de la Nación y sus Familias’ desde que así lo decretó la Ley 913 de 2004, con motivo de exaltar a los muertos en combate y heridos militares. Por esta razón, los reservistas convocaron movilizaciones en todas las plazas del país. En Bogotá, el encuentro será a partir de las 11:00 de la mañana en la plaza de Bolívar.

🔴 Tribunal ordena al gobierno adoptar medidas concretas para cumplir los compromisos climáticos del país

La finalidad de la acción judicial es que el Estado incorpore los impactos de toda la cadena productiva del carbón en la política pública climática y para que adopte medidas concretas de mitigación y adaptación a la crisis climática. Esta decisión fue tomada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tras evidenciar el incumplimiento de una serie de obligaciones climáticas contenidas en la legislación nacional, por las que le ordenó al gobierno —concretamente al Ministerio de Minas y Energía y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible— la adopción de medidas para cumplir con dichos compromisos, particularmente en relación con los impactos en el clima generados por el sector minero energético. La sentencia es una respuesta, en primera instancia, a la acción de cumplimiento presentada el 4 de mayo por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida), el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar), Censat Agua Viva, el de Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), Polen Transiciones Justas, la Universidad de Magdalena y la investigadora Paola Yanguas.

🔴 Presidente del Senado rinde cuentas

Un día antes de dejar la Presidencia del Senado, Alexander López Maya entregará su balance de la primera legislatura. A las 9:30 de la mañana, en el Salón Constitución del Congreso, el congresista del Pacto Histórico explicará el estado de las reformas del Gobierno y las perspectivas de cara a la segunda legislatura, que arranca este jueves 20 de julio. Se espera que entregue nuevas pistas de lo que será la reconfiguración de la coalición de gobierno y de los nuevos proyectos que llegarán al Legislativo, como la reforma a la Ley 30 de educación y el proyecto de humanización carcelaria. Aún no se define quién reemplazará a López; el turno es para la Alianza Verde, donde internamente se disputan el puesto Angélica Lozano, Ariel Ávila, Inti Asprilla e Iván Name.

🔴 Radiografía de las importaciones

¿Cuáles son las actividades económicas que más jalonan las importaciones de mercancías en Colombia? Este miércoles se conocerá el informe de importaciones del DANE, con cifras a mayo de 2023, y sus datos permitirán dilucidar la dinámica de ingreso de mercancías originarias de otros países o de una zona franca colombiana al territorio aduanero nacional. Los datos de abril indicaron que el país registró importaciones por US$4.942,6 millones, un 22,7 % menos que el mismo mes de 2022. De acuerdo con el DANE, las manufacturas fueron el renglón con la mayor disminución.

🔴 Estados Unidos e Israel refuerzan sus lazos

El presidente israelí, Isaac Herzog, hablará este miércoles ante el Congreso de Estados Unidos con motivo de los 75 años de la fundación de Israel. El martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de “indestructible” la relación entre ambos países, a pesar de las tensiones con el primer ministro Benjamin Netanyahu y su reforma judicial, durante una reunión este martes en la Casa Blanca con su homólogo israelí, Herzog.

🔴 “This is Michael”, el musical que revive al legendario Michael Jackson llega al Centro de Eventos Autopista Norte

El próximo 2 de septiembre El Centro de Eventos del Norte será el escenario perfecto para vivir una experiencia musical con un espectáculo icónico. “This is Michael” nos trae de regreso al Rey del Pop, con show que revive sus más grandes éxitos, coreografía y show de luces. Con más de 400 mil espectadores alrededor del mundo el último año, This is Michael, es un viaje musical que permite disfrutar de nuevo del talento de Michael Jackson. El enorme parecido físico, los movimientos, y sobre todo la voz del brasileño Lenny Jay eclipsan al espectador durante dos horas al pasado, haciéndole creer que el Rey del Pop sigue presente.

🔴 Se corre la etapa reina del Tour de Francia

el Tour de Francia afronta este miércoles el asalto de un “monstruo” durante la 17ª etapa, entre Saint-Gervais y Courchevel, con el terrible Col de la Loze, donde las diferencias podrían ser enormes en caso de que alguno de los favoritos, Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar, no tuviese su día. Es solo la segunda vez en que la Grande Boucle subirá este “Galibier del siglo XXI”, solo posible desde que los siete últimos kilómetros, a partir del altipuerto de Méribel, fueran asfaltados unos meses antes del primer paso del Tour en 2020.