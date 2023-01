Seguimiento al metro de Bogotá, cumbre de la Celac y más, en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Reunión por posibles cambios en el metro de Bogotá

La Comisión Accidental del Metro de Bogotá, conformada por concejales y congresistas por Bogotá, sostendrá una reunión este martes de 24 de enero, a las 2:30 de la tarde, para analizar el panorama del proyecto y las acciones que pueden tomar ante los posibles cambios en la construcción de la primera línea.

De acuerdo con un comunicado de la comisión, “el presidente Gustavo Petro y el consorcio Chino ya habrían acordado modificar el proyecto del Metro elevado, sin importar los avances de ejecución y presupuestales, así como los retrasos en la obra y el billonario sobrecosto que esto tendría”. Además de esto, se cuestionó que en estas reuniones no habría participado la empresa Metro de Bogotá.

📌Más sobre esto: Gobierno suspende reunión con el Distrito sobre primera línea del Metro de Bogotá

🔴 Cumbre de la Celac en Buenos Aires

La defensa de la democracia y la recuperación económica serán temas centrales de las deliberaciones de los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños (Celac) que se reúnen este martes en Buenos Aires.

El encuentro llega marcado por el regreso de Brasil al escenario multilateral con Lula en el poder y la ausencia de Nicolás Maduro, cuyo gobierno dijo que el presidente se abstendría de ir por un “plan de agresión” que habían descubierto en su contra.

📝 Sugerimos: Nicolás Maduro no irá a Argentina: ¿su detención habría sido posible?

Mientras que Argentina y Brasil esperan generar una integración económica más fuerte en la región hacia el Mercosur, para competir en futuros acuerdos con la Unión Europea, uno de los puntos que más expectativas han causado es la eventual creación de una moneda común que integre la región y sea utilizada en transacciones comerciales para, así, evitar la dependencia del dólar estadounidense.

🔴 Audiencia clave en el caso Odebrecht

A las 9:00 a. m de este martes, 24 de enero, está previsto que se inicie la audiencia en la que se determinará si es válida la colaboración que pactó la Fiscalía con un empresario clave en el caso Odebrecht. Se trata de David Portilla, señalado como uno de los hombres que conocen cómo habrían llegado dineros de la multinacional corrupta a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos.

De acuerdo con fuentes del caso, hablaría contra los empresarios que conocieron la ruta del dinero, entre ellos Andrés Sanmiguel y Esteban Moreno, quienes actualmente afrontan un proceso judicial.

🔴 Senado y Cámara, divididos sobre la movilización social que propone Petro

El próximo 14 de febrero se espera que los colombianos salgan a las calles a discutir las reformas a la salud, pensional y laboral, a solicitud del presidente de la República, Gustavo Petro. Aun así, Cámara y Senado, que en el nuevo Congreso habían mostrado unidad en todo lo referente a las peticiones del Gobierno, esta vez se separan.

El presidente de la Cámara, David Racero, dice que como militante del Pacto Histórico apoya la propuesta y asegura que esto ayuda a que haya garantías tanto para los congresistas como para todos los sectores de Colombia. Por otra parte, el presidente del Senado, Roy Barreras, también del Pacto Histórico, ha dicho que eso no genera soluciones reales. No obstante, el senador no se fue en contra de la movilización, pero abogó por otras formas de discutir proyectos.

📌Más sobre esto: Reformas Petro: presidente de la Cámara apoya movilización social para discutirlas

🔴 Los cuestionados contratos y nombramientos en el Gobierno

La amiga personal de la Verónica Alcocer, primera dama de la Nación, Eva Ferrer fue nombrada nueva consejera presidencial para la reconciliación. Este es el segundo cargo en el Gobierno que ocupa la española, quien viene de ser la consejera presidencial para la niñez.

El nombramiento no ha caído muy bien en todos los sectores, pues dicen que son cuotas que la primera dama mete en el Administrativo, así como lo habría sido Concepción Baracaldo, quien ha sido cuestionada por su gestión como directora del ICBF.

📝 Sugerimos: Eva Ferrer, mano derecha de Verónica Alcocer, nombrada consejera para la reconciliación

Por otra parte, la “influencer” Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, está en el centro de las críticas por haber suscrito dos contratos con el Estado. La creadora de contenido fue crítica de contratistas en el gobierno de Iván Duque, y ahora se le señala de incoherente por ser contratista de la nueva administración.

Uno de los contratos, que ya finalizó, fue por $10.645.161, mientras que el otro, que vence en noviembre de 2023, está por $51.596.774, ambos con el objetivo de “asesorar y apoyar en el diseño, elaboración y ejecución de la estrategia digital alineada con los objetivos de la agencia para coadyuvar a la divulgación de los servicios de compra pública”.

📌De contexto: Polémica en el Gobierno Petro por la contratación de la influencer “Lalis”

🔴 Arranca la edición 35 de Colombiatex

Del 24 al 26 de enero, más de 500 expositores de la industria textil y le da moda se darán cita en Colombiatex, en Medellín, con 12.000 compradores de Colombia y países como Estados Unidos, Ecuador, México, Perú y Costa Rica.

Además, el evento contará con un foro de tendencias y el pabellón de conocimiento para mostrar las novedades en textiles e insumos y los avances que tiene el sector de la moda en temas de sostenibilidad.