Tensiones en la franja de Gaza, PIB de EE.UU. y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Tensiones en la franja de Gaza

Israel bombardeó este jueves la Franja de Gaza tras haber identificado seis cohetes provenientes del enclave costero, informó el Ejército israelí.

El ataque llega un día después de una redada en Cisjordania ocupada que causó la muerte de 11 palestinos, entre ellos seis milicianos.

”Hace unos instantes, aviones de combate atacaron un centro de fabricación de armas perteneciente a la organización terrorista Hamás, situado en el centro de la Franja de Gaza”, así como “un complejo militar en el norte de la Franja” perteneciente a la misma organización, indicó un portavoz del Ejército en un comunicado.

🔴 Dato clave sobre la economía de Estados Unidos

Este jueves la Oficina de Estadísticas Laborales (BEA) publica la primera revisión del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos. Un dato clave para analizar cómo está la economía de ese país. De acuerdo con la primera estimación, entre octubre y diciembre habría crecido 0,7 % y en todo el año, 2,1 %. Aunque el ritmo es saludable (de acuerdo con esa primera cifra), el aumento en las tasas de interés le puede costar a Estados Unidos el crecimiento económico en 2023. El índice general de precios al consumidor subió un 0,5 % en enero con respecto al mes anterior, mientras que la variación interanual fue de 6,4 %. La cifra está por encima de lo esperado, por eso los analistas proyectan que la Reserva Federal tendrá que seguir subiendo las tasas.

🔴 Copa Libertadores 2023: empieza la aventura internacional de Millonarios

Millonarios llevaba un par de temporadas perdido en el panorama internacional. Volver con regularidad a la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante del continente, es uno de los propósitos para creer que es posible conseguir la hazaña. Esta noche comienza el objetivo de volver a fase de grupos contra la Universidad Católica de Ecuador, en Quito. Para Alberto Gamero y sus dirigidos es crucial empezar con el pie derecho. Cualquier unidad que el equipo bogotano consiga en suelo ecuatoriano será clave para pensar en la clasificación, resultado que fue esquivo para los embajadores el año pasado contra el Fluminense de Brasil.

Cinco bajas presenta el cuadro embajador para este partido: Israel Alba, Larry Vásquez, Stiven Vega, Fernando Uribe y Luis Carlos Ruiz, todos por lesión. Se espera el regreso en el once titular de Ómar Bertel, David Mackalister Silva y Daniel Cataño, que no estuvieron el pasado fin de semana en la victoria contra Jaguares. El cuadro de Bogotá viene de ganar los dos compromisos que disputó en lo que va de Liga BetPlay, mientras que sus rivales ecuatorianos todavía no arrancan de manera oficial su temporada, por lo que los dirigidos por Alberto Gamero serán su primera prueba del año.

🔴 Descubren seis galaxias que ponen “patas arriba” lo que científicos conocían sobre el origen del universo

Un equipo internacional de científicos acaba de publicar una investigación en Nature en la que dan cuenta de seis galaxias que hacen tambalear lo que hasta el momento se conocía sobre los orígenes de las galaxias en el universo. Lo que descubrieron los investigadores son objetos tan maduros como la Vía Láctea cuando el universo tenía solo el 3% de su edad actual, entre 500 a 700 millones de años después del Big Bang.

”Estos objetos son mucho más masivos de lo que nadie esperaba. Solo esperábamos encontrar galaxias diminutas, jóvenes, bebés en este momento, pero hemos descubierto galaxias tan maduras como la nuestra en lo que antes se entendía como el amanecer del universo”, explicó Joel Leja, profesor de la Universidad Estatal de Pensilvania (Estados Unidos).”La revelación de que la formación de galaxias masivas comenzó muy pronto en la historia del Universo pone en entredicho lo que muchos de nosotros creíamos que era ciencia consolidada”, concluyó Leja.

🔴 La invasión rusa a Ucrania acapara la atención internacional en la previa de su aniversario

Antes de abandonar Varsovia y poner rumbo de regreso a Estados Unidos, el presidente estadounidense, Joe Biden, se vio con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y con líderes del Grupo de los Nueve de Bucarest, formado por países de Europa del Este que se integraron en la OTAN tras la caída de la Unión Soviética y que abogan por aumentar la ayuda a Ucrania. En esa reunión, Biden se comprometió a proteger a los países del flanco este de la OTAN al considerar que son la “primera línea” de defensa frente a Rusia.

Mientras tanto, en Nueva York, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó la invasión rusa, que llega a su primer año este viernes, llamándola una “afrenta a la conciencia”. “El primer aniversario de la invasión de Ucrania por Rusia representa un sombrío hito para el pueblo ucraniano y para la comunidad internacional. Esta invasión es una afrenta a nuestra conciencia colectiva”, dijo. Por su parte, el embajador ruso ante la ONU, Vassili Nebenzia, responsabilizó a los aliados de occidente de arrastrar al mundo entero a la guerra diciendo que “desean infligir una derrota a Rusia de cualquier forma posible” y “están dispuestos a arrastrar al mundo entero al abismo de la guerra”.

🔴 Los problemas en el arranque de La Fuerza de la Paz, el nuevo partido de Roy Barreras

A tan solo un día de haber sido presentado al público, la vicepresidenta de la colectividad decidió dejar su cargo. En su cuenta de Twitter, la representante a la Cámara y exesposa de Roy Barreras, Gloria Arizabaleta, dijo que su salida de la colectividad se debe a los posibles avales que entregaría La Fuerza de la Paz a algunos candidatos para las elecciones regionales, los cuales desconocía, según manifestó. Sobre esto, Arizabaleta sostiene que “para tener independencia y ser coherente a principios del Gobierno del Cambio”, como se autodenominó el gobierno Petro, lo mejor es renunciar. Sobre los candidatos que avalaría La Fuerza de la Paz, han caído cuestionamientos y dudas, no solo por parte de la saliente vicepresidenta de la colectividad. Distintos sectores políticos del país manifestaron no estar seguros de las intenciones de Barreras y de su partido al estar cobijando candidatos que han sido cuestionados durante su carrera política y han sido asociados con el tradicionalismo político que el mismo presidente de Congreso dice que hay que acabar.

🔴 Se inician pagos del segundo ciclo del Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá

Con una inversión de cerca de $41.000 millones, la Alcaldía de Bogotá anunció el giro a los beneficiarios del programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), que a partir de este año es administrado por la Secretaría de Integración Social. Aunque el programa presentó algunos retrasos para los pagos de febrero, el Distrito que las transferencias beneficiarán a más de 40 mil hogares, que corresponden alrededor de un millón de personas en condición de vulnerabilidad y pobreza en la capital del país. Los pagos se realizan con relación a las necesidades de cada hogar, por lo que el pago varía entre los $60.000 y $740.000. Por su parte se aclaró que las transferencias a los hogares beneficiarios se reflejarán entre la última semana de febrero y la primera de marzo.

🔴 Los 40 años de Bogocine

Este año se conmemoran 40 años del Festival de Cine de Bogotá (Bogocine), y durante su celebración se le hará un homenaje al director de cine y actual embajador en la República Popular de China, Sergio Cabrera, con el “Ícono precolombino”, que fue diseñado por el artista plástico Nadín Ospina. Este premio le ha sido otorgado a varias personalidades del mundo del cine, como el director galés Peter Greenaway y será entregado a Cabrera como parte de la celebración de este cumpleaños y del recorrido del cineasta, además de sus aportes a la industria del cine colombiano. El evento se realiza hoy en el Museo Nacional, en el auditorio Teresa Cuervo, a las 2 de la tarde.