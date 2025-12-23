Abren convocatoria para conocer el potencial del hidrógeno para la transición energética

El Minminas se encuentra adelantando un piloto de uso de hidrógeno en taxis. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Minas y Energía abrió una convocatoria nacional para recopilar proyectos que estén buscando generar hidrógeno de bajas emisiones. Este es un combustible que el país está buscando impulsar desde 2021, pero, como contamos en este artículo, tiene varios retos.

El hidrógeno es un combustible que se ha producido a partir de gas y petróleo, generando grandes cantidades de emisiones. Sin embargo, también puede producirse con energías renovables, como la solar o eólica, y reducir su impacto ambiental. La industria, la agricultura y el transporte son algunos de los sectores en los que se ha probado su uso.

En las últimas semanas, el Ministerio de Ambiente dio a conocer un borrador de decreto con el que quieren definir qué se va a considerar hidrógeno de bajas emisiones. El estándar que quieren crear es tan ambicioso como el de la Unión Europea y Estados Unidos.

Con esta convocatoria, dice el Minminas en un comunicado, buscan “convertir la innovación en evidencia, probar soluciones en condiciones reales y generar insumos técnicos que orienten las decisiones regulatorias, de política pública y de expansión de esta fuente energética, en línea con la transición energética justa”.

Pueden participar grupos de investigación, empresas públicas y privadas, centros de innovación, organizaciones sociales, entre otros. “Podrán presentar propuestas nuevas, adaptadas o de carácter experimental que aporten conocimiento práctico sobre el potencial del hidrógeno en distintos contextos del territorio nacional”.

El Minminas estará recibiendo propuestas de este tipo de proyectos hasta el 11 de enero de 2026. Las propuestas deberán registrarse en la página web de esa entidad y deberán estar dentro alguna de las seis categorías dispuestas: movilidad y transporte; uso doméstico, semiindustrial y comunitario; industria; generación eléctrica; producción e integración energética; infraestructura del hidrógeno.

“El llamado se enfoca en seis frentes estratégicos que permitirán poner a prueba el hidrógeno en distintos ámbitos del país: desde su incorporación en sistemas de movilidad como taxis, buses, transporte de carga y soluciones marítimas, fluviales y aéreas, hasta aplicaciones en el uso cotidiano de los hogares mediante estufas y calentadores”, explicó la entidad.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜