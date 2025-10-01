Adiós a Jane Goodall: así despide el mundo a una gran primatóloga y conservacionista

La etóloga Jane Goodall nació en Londres, en 1934. Foto: EFE - Jorge Zapata

El nombre de Jane Goodall quedará para siempre en lista de quienes han hecho esfuerzos por conservar el planeta y los animales silvestres. Su fallecimiento, del cual se enteró el mundo este 1 de octubre, ha sido lamentado por diversas organizaciones y personalidades que no se cansan de destacar el rol que tuvo la científica británica.

Su estudio sobre el comportamiento de los chimpancés y la férrea defensa que hizo a lo largo de su vida, han sido cruciales para protegerlos a ellos y a otras especies. Murió con 91 años, una edad que jamás le impidió continuar visitando países para expandir su mensaje. De hecho, se encontraba en California, Estados Unidos, en una gira de conferencias.

A Goodall, que estuvo varias veces en Colombia, y que también fue entrevistada por El Espectador, le debemos muchas cosas. Tal vez una de las que más recuerda la ciencia tiene que ver con los estudios que llevó a cabo en África Oriental, donde documentó el comportamiento de los chimpancés salvajes. Gracias a ella, en parte, hoy sabemos que usan herramientas para alimentarse, que se comunican y que tienen intensos conflictos.

No fueron días fáciles para Goodall, que decidió hacer ese viaje en una década (1960) en la que, como mujer, no era nada sencillo abrirse un espacio en la ciencia. El documental Jane, producido por The National Geographic, retrata bien esos días y cómo, poco a poco, ganó el lugar que merecía. Su investigación, le dijo a The New York Times el biólogo evolutivo e historiador Stephen Jay Gould, “es uno de los mayores logros científicos del mundo occidental”.

Así lamenta el mundo la muerte de Jane Goodall

Su muerte ha dejado un profundo vacío en organizaciones que han publicado diversos mensajes resaltando la labor de Goodall.

La Organización de las Naciones Unidas fue una de las primeras en pronunciarse, luego de que el Instituto Jane Goodall, con sede en Washington (EE.UU.), publicara la noticia de su fallecimiento.

“Hoy, la familia de la ONU lamenta la pérdida de la Dra. Jane Goodall”, expresó en su cuenta de X. “La científica, conservacionista y Mensajera de la Paz de la ONU trabajó incansablemente por nuestro planeta y todos sus habitantes, dejando un legado extraordinario para la humanidad y la naturaleza”.

“Jane Goodall cambió para siempre la forma en que las personas piensan, interactúan y cuidan el mundo natural”, dijo Daniela Raik, directora ejecutiva interina de Conservación Internacional. “Su fallecimiento es una profunda pérdida para nuestro movimiento y nuestro planeta. Su legado perdura, no solo a través de recuerdos y elogios, sino también en la convicción que inspiró en muchos: que podemos revertir el cambio climático, detener la pérdida de biodiversidad y reparar la naturaleza”.

WWF, la conocida organización ambiental, también envió un mensaje a través de X, para resaltar la labor de la científica británica: “Ha fallecido Jane Goodall a los 91 años, pionera en el estudio de los chimpancés y referente mundial en la defensa de la naturaleza. Desde WWF recordamos su legado inspirador: ciencia, empatía y compromiso con la vida silvestre"

“Me desgarra la noticia del fallecimiento de la Dra. Jane Goodall. Fue una pionera cuya investigación y defensa transformaron nuestra comprensión del mundo natural. Su sabiduría y compasión perdurarán en cada acto de conservación. Todos los que nos inspiramos tanto la extrañaremos profundamente”, trinó, por su parte, el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

La UNESCO se unió a los mensajes para recordar el legado de Jane Goodall. En horas de la tarde, publicó este mensaje:

“En la UNESCO, [Jane Goodall] se presentó ante el mundo con un mensaje de esperanza, recordándonos que nuestro futuro depende del cuidado de los gorilas, de la vida silvestre y de nuestro planeta. Sus palabras fueron sencillas pero profundas: la esperanza reside en la acción, y cada uno de nosotros tiene el poder de proteger la frágil red de vida que nos sustenta”.

“We need to collaborate, we need to get together, we need countries and individuals to work together to make this a better world so that we can be a little bit proud of what we leave for our children.” — Dr. Jane Goodall, UNESCO, 19 October 2024.



Dr. Jane Goodall delivered these… pic.twitter.com/HRGJImfwEu — UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) October 1, 2025

Melinda Gates, cofundadora de la Fundación Gates, Mike Bloomberg, y Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, fueron algunos de los empresarios que se sumaron a la larga lista de mensajes: “Jane Goodall fue una científica y líder pionera que nos enseñó muchísimo sobre la belleza y la maravilla de nuestro mundo. Nunca dejó de defender la naturaleza, las personas y el planeta que compartimos. Que descanse en paz”, posteó Cook.

Noticia en desarrollo...

