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Alerta del Ideam por el incremento en los niveles de ríos de Chocó, Antioquia y Santander

El Ideam emitió una alerta por el incremento que se está presentando en los niveles de varios ríos del país. Le contamos en cuáles.

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Redacción Ambiente
31 de agosto de 2026 - 11:58 p. m.
El río Atrato, en Chocó, es uno de los que presenta incremento en su nivel.
El río Atrato, en Chocó, es uno de los que presenta incremento en su nivel.
Foto: José Vargas
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En la tarde de este lunes, 31 de agosto, el Ideam emitió una alerta en la que advierte sobre el incremento en el nivel de diferentes ríos del país, especialmente, por el ingreso de ondas tropicales que están generan un incremento de las lluvias.

Ya este fin de semana que acaba de pasar, varios puntos del Caribe resultaron afectados por el ingreso de la onda tropical No. 43, que, en ese momento, se encuentra transitando sobre el occidente del mar Caribe.

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Como le dijo a este diario Carolina Rueda, subdirectora del Ideam, se espera que continúe su tránsito hacia territorio centroamericano, aunque ya dejó afectaciones en el centro y en el norte de Bolívar y gran parte de Sucre, Córdoba, el Golfo de Urabá y el borde costero de Chocó.

Pero, en los próximos días también se espera que ingrese la onda tropical No. 45, que causará más lluvias hacia el final de la semana, sobre todo en el Pacífico y en el Caribe.

La interacción de esas ondas con la “zona de confluencia intertropical”, señala ahora del Ideam, también está generando incremento de varios ríos en el país.

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Las principales variaciones, indica, se concentran en el río San Juan y sus afluentes, en Chocó; en el río León y el Atrato y sus tributarios, en la región Caribe; y los ríos Pauto y Ariari, en la Orinoquía.

De igual forma, el Instituto ha detectado variaciones “en la cuenca media del río Magdalena, principalmente en sectores de Antioquia y Santander”.

La Amazonía, por otra parte, mantiene condiciones hidrológicas dentro de los rangos normales.

Una de las sugerencias que hace Laura Rojas Garzón, Hidróloga de la Oficina de Pronósticos y Alertas del Ideam, es que las personas se informen a través de los canales oficiales de la entidad. Lo pueden hacer en sus redes sociales, en su página web o a través de la APP Ideam a tu mano.

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Por Redacción Ambiente

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