Descubren en los bosques del Valle del Cauca y Chocó una nueva especie de rana en Colombia

Niceforonia tempestuosa es una nueva especie de rana para Colombia. Foto: ZooKeys

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En los bosques nublados y montañosos del Valle del Cauca, al suroccidente de Colombia, un grupo de investigadores encontró una especie de rana que es nueva para la ciencia. Se trata de Niceforonia tempestuosa, del género Niceforonia.

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En la investigación publicada en la revista ZooKeys, los investigadores cuentan que determinaron que se trataba de una nueva especie para la ciencia a partir de análisis morfológicos, evidencia molecular y datos de historia natural de los ejemplares encontrados en la Serranía de los Paraguas.

Los investigadores señalan que identificaron varias características que permiten diferenciar a N. tempestuosa de otras especies, entre ellas, los pliegues dorsolaterales, la membrana timpánica visible, una hinchazón carnosa en el labio de los machos adultos y las almohadillas nupciales.

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Estos ejemplares, agregan los científicos, fueron encontrados en localidades que están ubicadas entre los 2.169 y 2.294 metros sobre el nivel del mar, pues esta especie de rana se caracteriza por habitar principalmente en el suelo de bosques húmedos.

Tras los análisis, los investigadores ubicaron a esta rana dentro del grupo Niceforonia nigrovittata. De hecho, los resultados indican que N. tempestuosa es la especie hermana de Niceforonia mantipus.

El nombre de esta nueva especie está relacionado con “tormenta”, como una metáfora de la emergencia climática global, según explican los autores en el artículo y dicen que fue puesto por las comunidades que viven en estos territorios.

El hallazgo de esta nueva especie contó con la coautoría de integrantes de la organización comunitaria Serraniagua y del grupo ambiental local BioBalsal, del municipio de Versalles.

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