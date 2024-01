Algunas claves para entender qué es lo que muestra el mapa de la Nasa sobre Colombia

FIRMS (Fire Information for Resource Management System) utiliza datos de varios satélites, incluyendo Aqua y Terra, para detectar y monitorear incendios y puntos de calor en todo el mundo. /Nasa Foto: Nasa

Un mapa compartido por el presidente Gustavo Petro que muestra el territorio colombiano lleno de puntos rojos está siendo viral. El mapa es una “instantánea” de la Nasa tomada por varios satélites y que, si se lee correctamente, ayuda a dimensionar un poco más la emergencia por la que está atravesando el país.

Lo primero que hay que aclarar es que no todos los píxeles rojos en la imagen son incendios. Muchos pueden ser puntos de calor, definidos como “una anomalía térmica sobre el terreno” y que son en realidad aproximaciones a incendios o puntos potenciales de fuego. Según el Instituto Sinchi, “brindan información de los posibles incendios o quemas para contribuir a la activación temprana de medidas de prevención”.

Los satélites toman una “instantánea” de los acontecimientos, a medida que pasan sobre la Tierra. Las imágenes son tomadas, principalmente, por los satélites Terra y Aqua, dos componentes del programa satelital Earth Observing System (EOS, por sus siglas en inglés) de la NASA. Ambos fueron lanzados para estudiar y monitorear diversos aspectos de la Tierra, como la atmósfera, los océanos, la tierra y la radiación. La información recopilada por estos aparatos ha sido esencial durante las últimas décadas para comprender mejor el cambio climático, la dinámica atmosférica y otros fenómenos que afectan nuestro planeta.

Estas imágenes son la información que usa el FIRMS (Fire Information for Resource Management System) y NASA Worldview, herramientas que permiten, entre otras cosas, detectar y rastrear incendios, así como aproximaciones (y esta palabra es muy importante) sobre su intensidad y área afectada. Estos puntos pueden ser interpretados como incendios activos o áreas donde se están produciendo procesos de combustión intensa (que no siempre se debe a incendios). La detección se realiza mediante sensores infrarrojos en los satélites, que son capaces de identificar áreas con temperaturas elevadas asociadas a incendios.

Entonces, no todos los puntos de calor detectados necesariamente indican grandes incendios forestales. Pueden incluir, por ejemplo, quemas controladas, fogatas o pequeños incendios agrícolas. La interpretación precisa requiere considerar información adicional sobre la ubicación, el contexto y las condiciones locales.

En el caso de NASA Worldview, la herramienta se utiliza para visualizar datos satelitales en general y no está específicamente diseñada para la detección de incendios. Por lo tanto, si se observan puntos rojos en visualizaciones de Worldview, es posible que no estén directamente relacionados con incendios, sino con áreas de alta temperatura o características específicas del paisaje. Por ejemplo, la topografía, la vegetación y la presencia de cuerpos de agua pueden afectar la interpretación de los datos. La vegetación densa puede generar puntos de calor incluso sin un incendio real. Aunque todo esto es valioso, puede haber errores debido a limitaciones técnicas o condiciones atmosféricas que no es posible saber inmediatamente.

Sin embargo, y pese a esas salvedades, estas herramientas son importantes por muchas razones: pueden ayudar en la comprensión de patrones climáticos, cambios en la vegetación, eventos atmosféricos y otros fenómenos relacionados con el medio ambiente. Además, los datos recopilados y visualizados a través de estas herramientas son usados en la investigación científica en campos como la climatología, la ecología y la gestión de desastres. En Colombia, según el último informe de las autoridades, hay 31 incendios forestales activos. El Gobierno se prepara para declarar emergencia nacional y, dado el caso, pedir ayuda internacional.

