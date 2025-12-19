Aliste la sombrilla: así estará el clima este fin de semana Foto: Movilidad

En su más reciente reporte del clima, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) señala que durante el fin de semana son probables algunas lluvias en sectores de la región Pacífica, en sitios puntuales de la región Andina y al oriente de la Amazonia.

En cuanto a las condiciones climáticas del resto del país, el Ideam asegura que predominarán condiciones mayormente secas, con cielo entre ligera y parcialmente nublado. Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la entidad dice que son posibles chubascos esporádicos, especialmente durante el día sábado.

Para Bogotá, la entidad anota que si bien predominará el tiempo seco, son probables algunas lluvias esporádicas en horas de la tarde. La temperatura mínima se estima en 8 °C y la máxima entre 19 °C y 20 °C.

☔ Pronóstico del clima 19 de diciembre

De acuerdo con el Ideam, para este viernes se prevén precipitaciones de intensidad moderada en Chocó, Cauca, Antioquia, Caldas, Huila, Caquetá, Putumayo y Santander. Además, existe la probabilidad de que se registren lluvias ocasionales, de menor intensidad, en áreas de Córdoba, Sucre, Bolívar, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Amazonas, Vaupés y Guainía.

En cuanto a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la entidad señala que es posible que se presenten algunas lluvias al sur de la zona marítima.

☔ Pronóstico del clima 20 de diciembre

Para este sábado, el Ideam espera que persistan las condiciones lluviosas en el occidente y suroriente del país, mientras que en el resto del territorio nacional las condiciones serán mayormente secas.

Las lluvias de variada intensidad se presentarán en sectores de Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño, Antioquia, Tolima, Huila, Guainía, Vaupés y Amazonas. En cuanto a las precipitaciones esporádicas, el Ideam indica que son probables en el Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca y en el occidente de Caquetá y Putumayo.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén lluvias esporádicas, con cielo parcialmente nublado.

☔ Pronóstico del clima 21 de diciembre

Durante el domingo, las precipitaciones se concentrarán en el occidente del país, mientras que en gran parte del territorio predominarán condiciones secas.

En cuanto a las lluvias de mayor intensidad, se esperan en Chocó, Cauca, Nariño, occidente de Antioquia y sur del Amazonas. Las lluvias ocasionales, de menor intensidad, son probables en Córdoba, Norte de Santander, Tolima, centro de Cundinamarca, sur de Huila y zonas puntuales de Guainía.

Finalmente, para San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominará el tiempo seco, con cielo parcialmente nublado.

