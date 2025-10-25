Amazon League: buscan firmas para proteger el Amazonas y otras selvas tropicales

Los árboles de la Amazonia evaporan miles de litros de agua diariamente, creando flujos aéreos de agua, conocidos como ríos voladores. Foto: Luis Barreto / WWF-UK

Diferentes organizaciones ambientales, como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la Fundación Omacha, y Wildlife Conservation Society (WCS) lanzaron una iniciativa con la que buscan alzar su voz ante los gobiernos del mundo en la próxima conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático (COP30). Se trata de la Amazon League, una iniciativa con la que ocho organizaciones piden acciones reales y urgentes para proteger los bosques tropicales del mundo, en especial la Amazonía.

La idea de esta iniciativa es que las personas de todo el mundo apoyen firmando, de manera virtual, una petición a los gobiernos en la COP30, que se llevará a cabo el próximo mes en Brasil, para la protección del Amazonas y otras selvas tropicales.

La urgencia, recalcan, es que en el caso de la Amazonía, por ejemplo, “está peligrosamente cerca de un colapso: si la deforestación alcanza el 20 o 25%, podría desencadenar un punto de inflexión irreversible. El 17% de la selva ya ha sido deforestado. La COP30 en Brasil es el momento decisivo para que los gobiernos de todo el mundo se comprometan con soluciones que puedan prevenir ese colapso”, dicen las organizaciones, entre las que también están la Conservation International y el Instituto Panamazónico.

El grupo también hace un llamado a las empresas para que garanticen cadenas de suministro transparentes y a los ciudadanos para que exijan una rendición de cuentas, pero también a que haya más conciencia en las decisiones cotidianas. “Al apoyar productos sostenibles, amplificar las voces indígenas y defender la naturaleza, cada uno de nosotros se convierte en parte de la solución. La supervivencia de la Amazonía no es solo una causa medioambiental, es una prueba de la capacidad de la humanidad para proteger su propio hogar”, agregan.

