Cumbre en Brasil: Petro propone crear una “OTAN Amazónica”

Gustavo Petro y Lula da Silva en la inauguración de la Cumbre Amazónica. Foto: @Infopresidencia

Este martes, el presidente Lula da Silva inauguró la cuarta reunión de los ocho países amazónicos desde que se creó la Organización de Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), en 1995. La Cumbre busca que los países que conforman esta región firmen una declaratoria para evitar que la selva llegue al punto de no retorno, es decir, que se vuelva una sabana.

La delegación de Colombia está integrada por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad; el canciller Álvaro Leyva; y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González.

Durante la inauguración del encuentro, Petro insistió en que “toda el agua de los Andes, y toda el agua que se toma el pueblo colombiano depende de la selva, que genera los ríos voladores que el viento lleva a los Andes. Sin selva amazónica no hay agua”.

El presidente habló de que los países sudamericanos no son los que emiten, sino los países del Norte global en donde, agregó, se están haciendo dos tipos esfuerzos: “una política pretende descarbonizar y otra pretende mantener los estándares de vida del norte amurallándose, sabiendo que va un éxodo de nosotros hacia allá por esa política”.

De acuerdo con Petro, “sin agua nos iremos a los Estados Unidos en éxodos. ¿Qué hacen las poblaciones sin agua? Se van, es la lógica de las poblaciones humanas”. E hizo una comparación con la situación de países africanos que no tienen agua y cuyas poblaciones se movilizan hacia Europa.

Además de las iniciativas que Colombia lleva a la Cumbre, como el canje de deuda externa para conservar, acogida por los ocho países amazónicos, Petro hizo tres propuestas.

Durante su intervención en la #CumbrePorLaAmazonía, el Presidente @petrogustavo afirmó que "hemos lanzado una propuesta que es consenso de la reunión de Presidentes de Suramérica y de esta reunión, y es cambiar deuda por acción climática para la revitalización de la Selva".… pic.twitter.com/v8mTJ2DTJS — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 8, 2023

La primera es crear un un tribunal de justicia ambiental amazónica. “Nosotros los Estados que estamos aquí podríamos generar un tribunal internacional amazónico para juzgar crímenes reconociendo derechos de la selva amazónica”, señaló el mandatario.

La segunda es crear un tratado militar y judicial, una suerte de “OTAN Amazónica para hacer interdicción de lo que vaya contra la selva amazónica, respetando nuestras soberanías”.

Y la tercera, un centro común científico de investigación sobre la selva. “¿Una ciudad tan grande como esta [Belém do Pará] de qué va a vivir? Tiene que ser de la bioeconomía, pero eso no va a aparecer sin investigación”.

Un tribunal amazónico de justicia para los delitos ambientales contra la selva, un tratado militar amazónico, un centro multilateral de investigación científica de la Selva, una Organización de tratado de cooperación amazónica, OTCA, que se abra a los movimientos sociales… pic.twitter.com/0awf5ZPVFK — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 8, 2023

Durante su intervención, Petro habló de que medidas como la deforestación cero, acogidas por Colombia desde 2020, ya no serán suficientes si se llega al punto de no retorno. “A pesar de que lográramos en un tiempo que no se deforeste más, el daño producido acabaría con la selva por procesos incluso naturales, como su quema, por el calentamiento global”.

E insistió en que “la solución está en dejar el carbono, el petróleo, el gas”. Por otro lado, el presidente también habló de que hay que plantearse “cómo el potrero, que antes era selva, se vuelva selva. Cómo se puede poner un motor económico paralelo al de la depredación y del mismo tamaño en valor para que se deje crecer la selva de nuevo”.

