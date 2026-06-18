Desapareció el jaguar que amaneció en la Universidad Nacional Sede Amazonía, ¿qué pasó?

Luego de ser sedado y recibir una primera valoración, fue trasladado a un centro de atención de fauna silvestre de Corpoamazonía. Foto: Harrison Calderón, Comunicaciones UNAL Sede Amazonia

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A principios de esta semana se conoció el caso de un jaguar que amaneció en las instalaciones de la Universidad Nacional Sede Amazonia. Luego de un operativo de las autoridades, fue trasladado el pasado martes al Centro de Atención y Valoración de Fauna de Corpoamazonia.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el individuo fue reportado como desaparecido por el personal de la autoridad ambiental. Tras este hecho, que fue confirmado por Corpoamazonia a este diario, se realizó un comité de emergencia para atender la situación y ubicar al jaguar en el municipio de Leticia (Amazonas).

En contexto: Así fue el rescate del jaguar que amaneció en la Universidad Nacional Sede Amazonía.

Como confirmaron las autoridades, se trata de un macho adulto de 110 kilogramos. En el momento del operativo para extraerlo de la institución educativa, el jaguar presentaba señales de fatiga que se deberían a una infección cutánea, según dijo uno de los veterinarios de la Fundación Ikozoa que acudió al operativo de rescate a través del comunicado de la institución.

En Colombia, el jaguar habita regiones como el Caribe, la Serranía de San Lucas, el Chocó Biogeográfico, la Orinoquia, los Andes y la Amazonia, donde se concentra cerca del 90 % de su población. De acuerdo con WWF, la especie ya ha desaparecido del 46 % de su distribución histórica. En países como Uruguay y El Salvador se encuentra prácticamente extinta, y en Colombia su rango de distribución se ha reducido en un 39 %.

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la especie está clasificada como ‘casi amenazada’; sin embargo, hace unos años el Ministerio de Ambiente decidió catalogarla como ‘vulnerable’, ante las crecientes presiones que enfrenta.

Como nos explicó en esta nota César Bernal, enlace territorial del Guaviare para WWF, el principal conflicto ambiental que afecta a los jaguares es la presencia de ganadería extensiva en la zona. “La causa principal de la deforestación en estos corredores fue que hace 60 años se dieron dinámicas de colonización, en las que se creaban potreros para meter ganado”.

En todo caso, la desaparición del felino fue criticada por la senadora Andrea Padilla (Alianza Verde), quien aseguró que “esta situación evidencia la urgencia en la que venimos insistiendo desde hace más de tres años de cualificar las instalaciones de los centros de atención y valoración de fauna silvestre de las corporaciones autónomas regionales”.

Por el momento, continúan las labores de búsqueda por parte de las autoridades locales.

Las autoridades recomendaron a la comunidad de Leticia y zonas cercanas mantener la calma y conservar la distancia si llegan a ver al jaguar. Pidieron no acercarse, perseguirlo ni intentar fotografiarlo a corta distancia, así como evitar hacer ruido, gritar o lanzarle objetos. También solicitaron no intentar capturarlo, no acorralarlo ni organizar grupos para buscarlo.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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