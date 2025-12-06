Descubren nueva especie de ave en la Amazonia, pero estaría en peligro de extinción

Nueva especie de ave en la Amazonia. Foto: Zootaxa

En la selva amazónica, un grupo de científicos anunció el descubrimiento de una nueva especie de Tinamus, del género de aves de la familia Tinamidae, también conocidas como tinamúes o perdices americanas.

Este hallazgo ocurrió en el Parque Nacional Serra do Divisor (SDNP) en Brasil, y fue publicado en la revista Zootaxa. Se trata, según detallan los investigadores, de un ave terrestre con características sonoras especiales.

“La especie se distingue por una combinación única de patrón de plumaje, repertorio vocal y características ecológicas, que incluyen una llamativa máscara facial de color pizarra oscuro, una parte inferior de color rojizo-canela vivo y un dorso uniforme de color gris parduzco. Sus vocalizaciones son notables, consistentes en cantos largos y potentes que resuenan de manera sorprendente a través de las empinadas laderas montañosas, produciendo un efecto resonante característico”, indican los autores del estudio.

De hecho, la primera vez que el grupo de científicos registró el sonido de esta nueva especie fue en octubre de 2021, y, aunque fue clasificado como “inusual”, desde ese momento se detectaron ciertas similitudes con otros tinamúes.

No fue sino hasta noviembre de 2024 cuando el grupo de investigadores logró atraer a un individuo mediante grabaciones de su propio canto. Así pudieron constatar que se trata de un ave de color canela e incapaz de volar.

“Cuando se les confrontaba directamente, los individuos no mostraban ningún comportamiento evasivo y parecían notablemente dóciles, como si no reconocieran a los humanos como posibles depredadores. Además, se observó a los individuos cruzando lentamente zonas abiertas del sotobosque sin mostrar signos de vigilancia, un comportamiento que contrasta con las respuestas típicamente cautelosas de otras tinamú. Entre las respuestas vocales, también se observó a las aves buscando alimento en el suelo del bosque, hurgando y removiendo la hojarasca con el pico en busca de comida”, indican los autores del estudio.

Los investigadores estiman que la población de esta especie en esta zona la Amazonia es de 2100. Esta especie habita en el único Parque Nacional del estado de Acre y el cuarto más grande de Brasil, que enfrenta amenazas de ser reclasificado como un Área de Protección Ambiental, una medida, según los autores, que abriría la puerta a la construcción de carreteras, ferrocarriles y a actividades mineras.

Por estas razones, los científicos señalaron esta especie tiene altas probabilidades de extinción, por lo que es urgente tomar medidas para conservar su hábitat natural.

“El descubrimiento de T. resonans, además de reforzar este argumento, proporciona una justificación adicional para la conservación, al tiempo que representa una fuente potencial de ingresos para las comunidades locales. El ecoturismo, en particular la observación de aves, es sin duda una de las principales actividades generadoras de ingresos en la parte norte del Parque Nacional de Sapa", concluyen los autores del estudio.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

