Desde la Amazonia, Corte Constitucional hace un llamado a proteger territorios indígenas

Imagen de referencia. El encuentro, en el marco de los Diálogos Constitucionales, se llevó a cabo en Leticia (Amazonas) Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En su apuesta por acercar a la ciudadanía a temas clave relacionados con la justicia, la Corte Constitucional llegó, por primera vez, a Leticia, en el departamento de Amazonas. Durante la jornada, la presidente del alto tribunal, la magistrada Paola Meneses Mosquera, destacó el trabajo que se ha adelantado para promover el conocimiento en torno a la jurisprudencia constitucional, como traducir y adaptar las sentencias a diversas lenguas étnicas, reconociendo la diversidad lingüística y cultural del país.

En el espacio, que reunió a magistrados, representantes de comunidades indígenas, a la defensora del pueblo, al relator especial sobre derechos de los pueblos indígenas, a la directora de Amazon Conservation Team (ACT), entre otros actores, Meneses hizo un llamado a proteger los territorios indígenas. La presidente recordó que la región amazónica enfrenta hoy grandes amenazas como la deforestación, la minería ilegal, el desplazamiento forzado, que ponen en riesgo la supervivencia de los pueblos indígenas.

Lea también: Países amazónicos impulsan alianza para cuidar la Amazonia ante fenómeno de El Niño

Meneses, además, se refirió a la importancia de fortalecer el diálogo intercultural y la escucha activa “como herramientas fundamentales para garantizar la igualdad, la dignidad y la autonomía de los pueblos étnicos”. También aseguró que se deben reconocer las diferentes formas de comprender la justicia, el derecho y la relación con el territorio.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, subrayó el valor ambiental, cultural y étnico de la Amazonia y el papel de los pueblos indígenas y sus conocimientos ancestrales que “promueven una relación armónica con la naturaleza”. En ese sentido, la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo suscribieron dos memorandos de entendimiento, con los cuales buscan fortalecer la coordinación interinstitucional en el trámite de acciones de tutela y el seguimiento al cumplimiento de sentencias.

Le puede interesar: La Amazonia está en jaque por la deforestación: ¿qué proponen De la Espriella y Cepeda?

Los acuerdos también pretenden promover la investigación, el estudio y la difusión del derecho constitucional y de los derechos fundamentales, en el marco de colaboración entre ambas entidades.

Al cierre del evento, realizado en colaboración con ACT, los participantes señalaron que persisten brechas entre el reconocimiento jurídico y su efectiva implementación, por lo que insistieron en la necesidad de fortalecer la presencia institucional. Pidieron, en suma, garantizar la protección integral de los territorios, respetar la autodeterminación de los pueblos en estado natural y reconocer la dimensión espiritual, cultural y ambiental de los territorios.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜