Habrían encontrado los cuerpos de periodista e indigenista desaparecidos en Amazonas

Durante la semana pasada personas salieron a las calles para presionar por la búsqueda de ambos expertos. Foto: Antonio Lacerda

A principios de mes las autoridades de Brasil reportaron como desaparecidos al periodista británico Dom Phillips, de 57 años, y al experto en indígenas, Bruno Pereira, de 41 años, quienes fueron vistos por última vez el 5 de junio cerca del Territorio Indígena del Valle de Javari, que se encuentra en el oeste de Brasil, cerca de las fronteras con Perú y Colombia. (Le puede interesar: Reportero e indigenista desaparecidos en Brasil: hallan sangre en bote de detenido)

En la mañana de hoy, 13 de junio, se reportó que podrían haber encontrado sus cuerpos. Según explica el medio británico The Guardian, para el que a veces colaboraba Phillips, el embajador de Brasil en el Reino Unido fue quien dio la noticia a la familia del periodista a través de una llamada telefónica. (Vea acá: Hallan posibles rastros de periodista e indigenista desaparecidos en Brasil)

“Dijo que quería que supiéramos que habían encontrado dos cuerpos. No describió el lugar y sólo dijo que estaba en la selva tropical y dijo que estaban atados a un árbol y que aún no habían sido identificados”, explicó Paul Sherwood, cuñado de Phillips, a The Guardian.

Ambos expertos se encontraban viajando juntos por la región del Valle de Javarí, donde realizaban entrevistas para un libro sobre conservación ambiental. (Lea acá: El acueducto que les embolataron a los indígenas del Amazonas)

En días pasados, además, la policía y un grupo de indígenas que se unió a la búsqueda habían encontrado objetos que pertenecían a Phillips y a Pereira.