Encuentran insectos de la era de los dinosaurios preservados en ámbar

En la provincia de Napo, en la Amazonia ecuatoriana, científicos hallaron restos de insectos y hebras de telaraña de hace aproximadamente 112 millones de años, preservados en un gran depósito de ámbar. En su estudio, publicado en la revista Communications Earth & Environment (del grupo Nature), los investigadores estiman que este ecosistema data del el Cretácico, el último período de los dinosaurios.

Aunque puede ser común encontrar ámbar en el hemisferio norte, el equipo señala que en Sudamérica no se había registrado resina fosilizada de la Era Mesozoica, que además albergara artrópodos terrestres. En otras palabras, este es el primer descubrimiento de un depósito de ámbar cargado de insectos en la región, lo cual revela información clave sobre la vida durante el Cretácico en el hemisferio sur.

“Los artrópodos (hexápodos y arácnidos) que representan al menos seis órdenes, están bien conservados”, se lee en el artículo. “Estos hallazgos proporcionan evidencia directa de un ecosistema de bosque húmedo y resinoso y su fauna de artrópodos en Gondwana ecuatorial”. Cabe recordar que Gondwana fue un gran bloque continental compuesto por los actuales territorios de Sudamérica, África, India, Australia y la Antártida, que comenzó a fragmentarse durante el período Jurásico.

De acuerdo con el análisis de los científicos, los insectos más comunes en el ámbar hallado en Ecuador pertenecen al orden de los dípteros, del cual hacen parte las moscas y los mosquitos. En la resina también se encontraron algunas especies de avispas, escarabajos y un individuo macho de la familia Ceratopogonidae, que comúnmente se conocen como “chinches”. Se sabe que, durante el Cretácico Inferior, las hembras de este grupo de animales se alimentaban de la sangre de vertebrados, como los dinosaurios.

Los investigadores, además, lograron identificar dos tipos de ámbar en este depósito, descubierto en la cantera de Genoveva. Uno de ellos, se formó a partir de la resina pegajosa que se filtraba desde las raíces subterráneas de los árboles, mientras que el otro tipo de ámbar surgió en la superficie, tras el contacto de la resina con el aire, en la que los insectos quedaban atrapados al moverse entre el bosque.

“El ámbar preserva esencialmente los exoesqueletos de pequeños organismos del pasado. La conservación de estas estructuras externas es tan excelente que, bajo el microscopio, pueden parecer organismos recién muertos, aunque tengan millones de años”, explicó a DW el principal autor del estudio, Xavier Delclòs, de la Universidad de Barcelona.

Hasta ahora, este es el mayor depósito de ámbar mesozoico registrado en Sudamérica. Los investigadores aspiran que futuras exploraciones, no solo en esta área amazónica de Ecuador, sino en otras regiones de lo que fue Gondwana, continúen dando pistas para “mejorar nuestra comprensión de las relaciones biogeográficas entre la fauna y la flora”.

