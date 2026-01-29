Formalizan más de 500 mil hectáreas para indígenas de la Amazonia

Imagen de Vaupés, donde se amplió un resguardo. Foto: Richard León

La Agencia Nacional de Tierras anunció que ya formalizó más de 520 mil hectáreas de tierra para varias comunidades indígenas de la Amazonia colombiana.

Según la entidad, esas tierras son para constituir o ampliar resguardos indígenas que están ubicados en los departamentos que conforman la región amazónica: Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guaviare y Vaupés.

En total, la ANT formalizó 521.492 hectáreas en las que están 12.792 familias que hacen parte de once pueblos indígenas. De esos, ocho resguardos están en jurisdicción de Leticia, en Amazonas.

Se trata de los resguardos Tikuna de los ríos Cotuhe y Putumayo, Tikuna de Mocagua, Ticuna de San Antonio de los Lagos y San Sebastián, Nazareth, Ticuna-Huitoto kilómetros 6 y 11, Arara, Tikuna Yoikm 5800 y Castañal de los Lagos.

Otro resguardo de los pueblos Ticuna, Cocama y Yagua-Ticoya está ubicado en Puerto Nariño (Amazonas). Uno más, que pertenece al pueblo Nasa Kiwe Fxiw, se encuentra en San José del Guaviare (Guaviare). El último se encuentra en Taraira, en Vaupés.

“Nosotros sí estamos cuidando, nosotros sí estamos conservando, y es para todos, porque lo que acá existe sirve para todo el mundo”, señaló, en el comunicado de la ANT, Gabriel Cabrera, representante legal del resguardo indígena Ticuna, Cocama y Yagua-Ticoya.

Para el director de la ANT, Juan Felipe Harman, la formalización de esas 521 hectáreas representa “un gran logro para el movimiento indígena y para el movimiento ambiental. Esperamos que estas comunidades, con la seguridad jurídica y el cuidado de la tierra, puedan seguir preservando la vida en el marco de la conservación de la selva en este país”.

La deforestación en la Amazonia continúa disparada

Aunque la Amazonia ha sido parte del discurso del presidente Gustavo Petro, contener la deforestación ha sido una tarea imposible de cumplir. Según las últimas cifras presentadas por el Ministerio de Ambiente, durante 2024 la tala ilegal creció en Colombia, en comparación con lo que había sucedido en 2023.

En el país, hubo, entonces, 113.608 hectáreas de bosque deforestadas, es decir, 43 % más que las que hubo en 2023. Y la región más afectada fue, precisamente, la Amazonia. Allí se perdieron 77.124 hectáreas de bosque durante el 2024, mientras que en 2023 esa cifra había sido de 44.274 hectáreas.

Los departamentos más afectados fueron Meta, con 27.107 ha; Guaviare, con 16.908 ha; Caquetá, con 25.263 ha, y Putumayo, con 5.443 ha.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

