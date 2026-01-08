El esfuerzo para declarar a las abejas sin aguijón como sujetos de derechos

Las abejas sin aguijón cumplen un papel clave como polinizadores de la Amazonia. Foto: Luis García Solsol

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las abejas sin aguijón de la Amazonia (de la tribu Meliponini) se convirtieron en los primeros insectos del mundo a los que se les han reconocido, de manera específica, derechos legales. Dos territorios de Perú determinaron que estas abejas, unas de las más antiguas del planeta, tienen derecho a existir y prosperar, mantener poblaciones saludables, vivir en un ambiente sano, que su hábitat sea conservado y restaurado, entre otros.

El 22 de diciembre pasado, la municipalidad provincial de Loreto-Nauta aprobó la declaración de estos insectos como sujetos de derechos, y la norma está próxima a ser publicada. “Fue una gran noticia, justo llegó para Navidad”, cuenta Rosa Vásquez Espinoza, bióloga química que ha sido parte de una red de científicos, líderes indígenas y abogados ambientales que durante años han trabajado por este logro.

Le puede interesar: Los incendios en la Amazonía brasileña cayeron a su menor nivel en 28 años

Otra ordenanza, de obligatorio cumplimiento en la provincia de Satipo, había sido emitida en octubre, subrayando que la naturaleza es un “todo”. Su objetivo, entonces, era garantizar no solo la salud de estas abejas, sino también de la región amazónica, la selva húmeda tropical más grande que existe.

César Delgado, experto en abejas meliponini del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP), es otra de las personas que participaron en el proceso. De acuerdo con el científico, las recientes decisiones han tenido gran resonancia, pues otorgan a las abejas nativas sin aguijón representatividad legal. “Eso quiere decir que se puede denunciar cualquier efecto negativo hacia ellas, pedir medidas cautelares o que, si hay destrucción o alteración de su hábitat, debe ser compensado”.

Vásquez, quien además es fundadora de la organización Amazon Research Internacional, explica que las abejas sin aguijón desempeñan un papel clave en los ecosistemas. “Muchos beneficios se obtienen de ellas: contribuyen a mejorar los suelos y a la resiliencia ante el cambio climático. Sabemos que polinizan más del 80 % de la Amazonia, incluyendo especies muy importantes para la medicina y la alimentación local”, afirma.

Lea también: Deforestación en la Amazonia colombiana creció 16 % en el tercer trimestre de 2025

En Perú se han identificado y registrado oficialmente 175 especies de abejas sin aguijón que producen miel, de acuerdo con Delgado. Apunta, no obstante, que aún hacen falta muestreos más intensos y en diferentes áreas geográficas del país para hacer una estimación más precisa. Los expertos calculan que podría haber más de 300 especies en el territorio nacional.

Conocer a las abejas, conocer sus amenazas

A pesar de la importante función ecológica de estas abejas, sus poblaciones parecen estar disminuyendo. Los científicos concuerdan en que se requieren mayores datos y estudios para comprender a fondo los riesgos a los que están expuestas. Ese ha sido, precisamente, uno de los objetivos que los ha unido en los últimos tiempos.

Delgado cuenta que el trabajo que ha realizado el IIAP desde 2016 ha permitido consolidar evidencia técnica que sirva para impulsar y sacar adelante este tipo de normativas. El investigador se refiere a un momento clave: la modificación de la ley que declara de interés nacional de Perú la apicultura y la actividad agroindustrial de los productos apícolas.

Le puede interesar: La lucha de una familia nukak por restaurar la Amazonia

Antes la normativa planteaba, únicamente, que se debía proteger a la abeja Apis mellífera, una especie introducida en América, proveniente de otros continentes como África y Europa. Pero hace casi un año, el 9 de enero de 2025, se promulgó esta reforma. Delgado recuerda que lo que buscaban él y sus colegas era, en realidad, que se creara una ley puntual para promover la meliponicultura, es decir, la crianza de abejas nativas sin aguijón. Sin embargo, afirma, hubo intereses políticos y económicos que impidieron que prosperara.

En todo caso, el científico reconoce que este fue un primer paso en el camino para reconocer los derechos de estos insectos. En ello concuerda Javier Ruiz, abogado ecologista del programa Legal para América Latina de Earth Law Center, otra de las organizaciones que han apoyado el proceso. El proyecto, dice Ruiz, ha constado de tres pilares: la parte jurídica, “el trabajo de los abogados y abogadas, que se combina con la ciencia moderna y que también integra el conocimiento tradicional de los pueblos”.

El abogado se refiere, en principio, al mapeo en el que han avanzado Vásquez, Delgado y otros investigadores para identificar dónde se ubican las colonias de las abejas sin aguijón de la Amazonia. En julio de 2025, de hecho, publicaron unos de sus primeros resultados, que incluyeron información de distribución espacial y árboles que les sirven de refugio a las especies Melipona eburnea y Tetragonisca angustula.

Los investigadores revelaron que más del 50 % de sus hábitats se superponen con zonas de alto riesgo de deforestación. Advirtieron, entonces, que la pérdida y fragmentación de los ecosistemas representan una amenaza inmediata para las poblaciones de estas abejas, pues reducen su posibilidad de anidar, limitan su polinización e interrumpen el cambio genético.

Lea también: “Es un salto grandísimo”: Arley Cañas, líder de uno de los nuevos territorios indígenas

“Nuestros hallazgos enfatizan la necesidad urgente de estrategias de conservación específicas”, concluyeron en el estudio, publicado en la revista Journal of Ecology and Environment. “Con los datos que tenemos, vamos entendiendo qué las está impactando y, al compartirlos con las autoridades, pueden generar estas regulaciones y tomar acción sobre algo que no debería estar sucediendo”, complementa Vásquez. También cuenta que continuarán con este tipo de investigaciones y aspiran publicar un nuevo artículo pronto.

De la mano de los pueblos locales

El abogado Ruiz, además, habla del papel que han cumplido las comunidades locales sobre este asunto. Expertos de Earth Law Center, Amazon Research Internacional y miembros del pueblo asháninka de la provincia de Satipo trabajaron durante dos años para construir un decálogo de protección para las abejas din aguijón, cuya miel ha sido utilizada en la medicina tradicional. Vásquez resalta la importancia cultural de estos insectos para los pueblos indígenas.

“Realizamos varios talleres en los que combinamos el conocimiento que tienen ellos, así como la parte científica. De esa manera pudimos plantear los derechos que ahora están plasmados en las dos ordenanzas municipales”, dice.

Le puede interesar: ¿Qué cambia en Colombia con las nuevas Entidades Territoriales Indígenas y qué sigue?

Betty Stefanie Torres Navarro, mujer indígena kukama y presidenta de la Asociación de Meliponicultores de la región de Loreto, afirma que mientras que antes se encontraban nidos cerca de las casas de los habitantes de Nauta, hoy en día deben caminar dos o hasta tres horas para dar con uno. “Las poblaciones se han ido reduciendo”.

Uno de los esfuerzos ha sido capacitar a las comunidades que encuentran en la miel de estas abejas una alternativa productiva, para que hagan uso de ella de manera sostenible. “En la medida de lo posible, ya no se extraen nidos del bosque. Por el contrario, queremos que haya más individuos de estas especies”, dice Torres.

Desde Colombia, Ary Campo, profesional en meliponicultura, asegura que la actividad de criar y manejar abejas nativas sin aguijón “se presenta como una alternativa importante, seria y real para la conservación de estos insectos”. Dice, además, que aunque las ordenanzas de Satipo y Nauta tienen un alcance local, son iniciativas pioneras que deberían ser tomadas como ejemplo por las administraciones regionales y municipales, así como el Gobierno colombiano.

Por ahora, el objetivo de quienes se han involucrado en este proyecto es que escale a nivel nacional. La estrategia, apunta Delgado, ha sido ir “de abajo arriba”, empezando por los municipios, para continuar con las regiones hasta que se vuelva una declaratoria oficial de Perú. “Eso sería un gran sueño”, expresa Vásquez.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜