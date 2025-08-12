La selva amazónica se acerca a “puntos de inflexión” y se convertiría en una sabana

Imagen de referencia - Solo en 2024, la Amazonia brasileña perdió 28.000 km² de cobertura forestal, según el más reciente informe del Instituto de Recursos Mundiales. Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nuevo estudio revela un panorama inquietante para la Amazonia, la selva tropical más grande del mundo. De acuerdo con una investigación publicada en la revista Geophysical Research Letters, este ecosistema podría estar acercándose a un punto de inflexión que, en menos de un siglo, podría transformarlo en una sabana más seca.

(Lea: El glaciar más popular de Sudamérica pierde masa. Los científicos están sorprendidos)

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) recuerda que la selva amazónica alberga el 10 % de las especies de plantas y animales del mundo. Además, cumple un papel clave en los ciclos globales del agua y del carbono, regulando el clima.

En los últimos años, las selvas tropicales, como la Amazonia, han mostrado una vulnerabilidad frente a sequías e incendios forestales, impulsados por el cambio climático y la deforestación. Solo en 2024, la Amazonia brasileña perdió 28.000 km² de cobertura forestal, según el más reciente informe del Instituto de Recursos Mundiales.

Para evaluar cómo respondería este ecosistema ante la combinación de cambio climático y deforestación, un equipo de investigadores, liderado por Andrew Friend, profesor de Ciencias de los Sistemas Terrestres en la Universidad de Cambridge, utilizó un modelo informático. La simulación representó un punto promedio dentro de la cuenca amazónica, abarcando el área donde desembocan el río Amazonas y sus afluentes.

(Puede leer: Pronóstico del IDEAM: estas son las regiones del país donde lloverá este 12 de agosto)

Basados en los resultados, el equipo de investigadores identificó tres puntos de inflexión: una disminución del 65 % en la cobertura forestal, una reducción del 10 % en la humedad proveniente del Atlántico y una caída del 6 % en las precipitaciones.

En entrevista con Live Science, medio especializado en ciencia, Friend explicó que más allá de estos umbrales, “los pequeños cambios en el clima o la cobertura forestal de la región podrían llevar el bosque al límite, transformando a este ecosistema en una pradera”.

La principal razón, añadió el investigador, se debe a que el fenómeno estaría impulsado por un ciclo de retroalimentación entre la tierra, la vegetación y la humedad atmosférica. “Los árboles absorben agua del suelo y liberan vapor a través de la evaporación y la transpiración. Ese vapor se condensa en la atmósfera y forma lluvia, que vuelve al suelo para alimentar a los árboles, y así el ciclo continúa”, anotó el investigador.

Pero si hay menos árboles, hay menos evapotranspiración, menos lluvia y, en consecuencia, el bosque se seca y se convierte en sabana. “Este cambio puede deberse a la deforestación, pero el cambio climático también puede causarlo, lo que altera la cantidad total de agua que entra en la cuenca desde el océano Atlántico”, dijo al medio Live Science.

(Le puede interesar: Los motivos por los que se frenó la construcción de un parque solar en Tolima)

El equipo reconoce que su modelo tiene limitaciones, pues no captura las diferencias espaciales en toda la cuenca al enfocarse en un solo punto. Mientras ajustan la herramienta, los autores del estudio advierten que es urgente tomar medidas para evitar que la Amazonia cruce este umbral.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜