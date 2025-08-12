Pronóstico del IDEAM: estas son las regiones del país donde lloverá este 12 de agosto

En Bogotá, para las horas de la tarde se espera cielo parcialmente cubierto, con lluvias ligeras algunas zonas. Foto: Secretar

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) publicó su más reciente pronóstico del clima, en el que informó que, durante la madrugada de este martes 12 de agosto, se registraron lluvias fuertes en varias zonas del país. En algunos casos, estas precipitaciones estuvieron acompañadas de tormentas eléctricas.

La situación se presentó, principalmente, en el noroccidente de la región Andina, en el centro y occidente de la región Caribe. Entre los departamentos más afectados estuvieron Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena, Chocó, Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander, Cundinamarca, Tolima, Santander, Boyacá, Huila, el piedemonte llanero, Meta, Casanare, Caquetá, Guaviare y el occidente de Putumayo.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominó el cielo nublado, con algunas lloviznas en Providencia.

🌦 Pronóstico del clima 12 de agosto

Para este martes, el IDEAM prevé cielo nublado en gran parte del territorio nacional, con lluvias de variada intensidad. Las precipitaciones más fuertes se esperan en las regiones Pacífica, sur de la Caribe, Orinoquía, oriente de la Amazonía, región Insular y norte de la Andina.

La mayores precipitaciones, anota la entidad, se esperan en Córdoba, Cesar, Norte de Santander, Bolívar, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Santander, Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Amazonas, Vaupés y en el piedemonte llanero y amazónico.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima cielo de parcial a mayormente nublado, con probables lluvias moderadas.

🌦 Pronóstico del clima 12 de agosto para Bogotá

En Bogotá, durante la madrugada se registró cielo despejado y tiempo seco, con una temperatura mínima cercana a los 10 °C. Durante la mañana, se esperan condiciones mayormente secas, aunque no se descartan lloviznas en el oriente de la ciudad.

En horas de la tarde, el cielo estará parcialmente cubierto, con lluvias ligeras en el norte, occidente y suroccidente de la ciudad. La temperatura máxima esperada es de 18 °C.

En horas de la noche se estima persistencia de la nubosidad, con cielo parcialmente nublado y lluvias especialmente hacia el occidente de la capital.

🌦 Pronóstico del clima 12 de agosto para otras ciudades

☔ Barranquilla: Se estima cielo parcialmente nublado con algunas lluvias ligeras en la tarde y parte de la noche. (T. máx.: 34°C)

☔ Cartagena: Se estima cielo parcialmente nublado con lluvias intermitentes durante la jornada (T. máx.: 32 °C).

☔ Medellín: Se estima cielo ligeramente nublado y lloviznas especialmente, durante la tarde (T. máx.: 31 °C).

☔ Tunja: Se estima cielo entre parcial a mayormente nublado con probables lluvias dispersas especialmente en la tarde (T. máx.: 18 °C).

☔ Bucaramanga: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias de variada intensidad durante la jornada de la tarde y noche(T. máx.: 27 °C).

☔ Cali: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias en las tres jornadas mañana, tarde y noche (T. máx.: 28 °C).

📍 Otras alertas del IDEAM

🔥Alertas por incendios: En total, 7 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Caribe y Andina, de los cuales, 1 municipio se encuentra en alerta naranja, en los departamentos de La Guajira, Tolima y Huila.

💧Alertas por deslizamientos: En total, 452 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonia, de los cuales, 70 municipios se encuentran alerta roja, destacándose los departamentos Antioquia con 18, Casanare, Chocó, Meta y Santander con 6 municipios respectivamente y Cauca con 4 municipios.

☔Alertas hidrológicas (Por áreas Hidrológicas): Alertas vigentes por inundaciones y/o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas: Magdalena Cauca: seis (6) rojas, dos (2) rojas puntuales, cuarenta y ocho (48) naranjas y veinte (20) amarillas; Orinoco: trece (13) rojas, una (1) roja puntual, veintitrés (23) naranjas y diecisiete (17) amarillas; Caribe: cuatro (4) rojas, veintiocho (28) naranjas y seis (6) amarillas; Pacifico: cuatro (4) rojas, ocho (8) naranjas y doce (12) amarillas; Amazonas: cuatro (4) naranjas y once (11) amarillas.

🌊 Alertas meteomarinas: • Mar Caribe: Se mantienen alertas amarillas por viento y oleaje sobre toda la cuenca del Caribe. Se mantienen alertas amarillas por tiempo lluvioso el occidente y suroccidente de la cuenca, especialmente en la zona del golfo de Urabá.

• Pacífico colombiano: Se establecen alertas naranjas por pleamar a lo largo de la cuenca. Alerta amarilla por viento y oleaje a sur de la zona y alerta amarilla por tiempo lluvioso en el centro y sur de la cuenca.

