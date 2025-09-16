Lanzan la primera plataforma de contenidos realizados por Pueblos Indígenas

Lanzamiento Radioteca Ka’tikunsi. Foto: Cortesía

La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) presentó la Radioteca Ka’tikunsi, la primera plataforma digital 100 % colombiana que reúne contenidos radiales producidos por pueblos indígenas del país.

La plataforma digital cuenta con más de 50 contenidos sonoros entre entrevistas, podcasts, narraciones y contenidos comunicativos y pedagógicos en español, producidos por emisoras indígenas de varias regiones del país como Tayrona Estéreo (pueblo Kankuamo), Mokaná Estéreo (pueblo Mokaná), Emisora Inga Kamëntsá 103.5 FM (pueblo Inga) Kuakumake Estéreo (pueblo Arhuaco), entre otras.

En un primer momento los contenidos estarán disponibles en español. Sin embargo, la CNTI explicó que se proyecta incorporar progresivamente materiales en lenguas indígenas y versiones en inglés, “con el fin de ampliar la circulación internacional de las voces originarias”.

Para Ricardo Camilo Niño, secretario técnico indígena de la CNTI, “esta plataforma web es un tejido comunicativo en expansión, donde las emisoras indígenas podrán compartir sus contenidos en armonía con los principios espirituales y políticos de los pueblos”.

Ka’tikunsi, significa “La voz de los Territorios”, en lengua Iku del pueblo Arhuaco, y este también es el nombre que recibe la emisora virtual del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la CNTI.

