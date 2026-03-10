Operativo del Ministerio de Ambiente decomisa madera ilegal que se dirigía a Bogotá

En un trabajo articulado con 37 autoridades ambientales y la Fuerza Pública, se decomisaron más de 294.000 metros cúbicos de madera ilegal. /Minambiente. Foto: Minambiente

El Ministerio de Ambiente anunció que llevó a cabo el que llamó el “Primer Operativo Nacional de Control a la Movilización y Comercialización de Productos Forestales de 2026″. Durante dos días, 37 autoridades ambientales, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, inspeccionaron 2.229 vehículos e intervinieron 179 empresas forestales dedicadas a la transformación y comercialización de madera.

Esto dio como resultado el decomiso de 294.222 metros cúbicos de madera que no contaban con los requisitos de legalidad, avaluados en COP 484 millones. Para lograrlo, se instalaron 125 puestos de control en todo el país, donde 608 funcionarios verificaron la movilización de productos maderables y no maderables.

Según las autoridades, gran parte de esta madera ilegal tenía como destino final la ciudad de Bogotá. “Este operativo de control demuestra que el Estado está actuando de manera coordinada y contundente para frenar el tráfico de madera y proteger nuestros bosques. Estuvimos presentes en puntos estratégicos fluviales, terrestres y marítimos, fortaleciendo el control, pero también llevando pedagogía sobre la legalidad forestal”, aseguró la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres.

La funcionaria agregó que “cada metro cúbico de madera ilegal que detenemos es un avance concreto en nuestra lucha contra la deforestación en Colombia”.

El Ministerio señaló que en las 179 empresas intervenidas se realizaron labores de seguimiento preventivo y orientación para asegurar que los productos comercializados cuenten con trazabilidad forestal que no amenace los bosques.

“Nosotros seguimos muy abiertos para cuando quieran revisarnos porque vale la pena ser legal en la trazabilidad de nuestras maderas. En todo lo que requieran las autoridades, todo está a disposición. Estamos animando a las personas a que puedan llegar a la legalidad de las maderas porque trae beneficios a la empresa, a los clientes y al ambiente con un comercio responsable”, señaló Óscar Avendaño, propietario de la empresa Comercial de Maderas Los Cedros. Con estos resultados, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señala estar avanzando en el fortalecimiento del control institucional y la promoción de la legalidad forestal.

Como contamos en esta nota, a finales de diciembre las autoridades desmantelaron la banda llamada “Puerto Hong Kong”, que operaba en Nariño, Putumayo y Amazonas y que era señala de generar “altas rentas ilícitas anuales mediante la extracción y comercialización ilegal de productos forestales a través de transacciones económicas de manera irregular”. En la operación fueron capturadas 17 personas, de las cuales tres eran funcionarios de Corpoamazonía, la autoridad ambiental de la región: la secretaria ejecutiva y dos contratistas, señaladas de facilitar las “actividades criminales mediante decisiones contrarias a la ley y en presunto ejercicio extralimitado de sus funciones”, según entonces el Ministerio.

El tráfico de madera es una problemática cada vez más preocupante para Colombia. Según cálculos del Ministerio de Ambiente, alrededor del 47 % de la madera que se vende en el país es ilegal. Así, cada año se comercializan aproximadamente 1,5 millones de metros cúbicos de madera de origen ilícito, según estima el Pacto Intersectorial por la Madera Legal. Para que se haga una idea, se trata de un volumen equivalente a llenar más de 100.000 volquetas o 600 piscinas olímpicas.

