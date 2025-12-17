Petro ya firmó decretos que reconocen territorios indígenas y cambian estructura de Colombia

Territorio Indígena Apaporis en la Amazonia colombiana. Foto: Juan Gabriel Soler - Gaia Amazonas

Como pudo confirmar El Espectador, este 17 de diciembre, el presidente Gustavo Petro ya firmó los decretos que formalizan las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una figura político-administrativa que quedó contemplada en la Constitución Política de 1991. Básicamente, en su artículo 286, estableció que la estructura del Estado colombiano no solo estaría conformada por los distritos, municipios y departamentos, sino también por los territorios indígenas. Sin embargo, luego de más de tres décadas, las ETI no se habían concretado.

En las últimas semanas, los ministerios del Interior, Salud, Ambiente, Educación e Igualdad ya habían dado el paso clave para saldar esa deuda con los pueblos étnicos: habían firmado el instrumento que oficializa la existencia de las ETI, denominado “Acuerdo Intercultural”.

En total, ocho territorios, ubicados en la Amazonia colombiana, presentaron al Gobierno sus Acuerdos Interculturales. Se trata de PANI, Bajo Río Caquetá, Río Tiquié, Mirití Paraná, Yaigojé Apaporis, Arica, UITIBOC-Asoiantam y Ríos Cotuhé y Putumayo - CIMTAR, que se distribuyen entre los departamentos de Vaupés y Amazonas.

Aunque estos ocho territorios son los que más han avanzado en el proceso, son aproximadamente 25 los que buscan o están interesados en su formalización. En ese camino, han recibido acompañamiento de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), la Fundación Gaia Amazonas y la Fundación Etnollano.

“Este es un hito histórico que representa más de 30 años de diálogo intercultural e incidencia de los pueblos indígenas amazónicos por la garantía de sus derechos a la autonomía, el gobierno propio y la libre determinación en el marco del Estado colombiano”, señaló Gaia a través de un comunicado.

Ahora, como último paso, el presidente Petro sancionó los decretos que protocolizan los Acuerdos Interculturales, haciendo de las ETI una realidad.

“La formalización de las Entidades Territoriales Indígenas privilegia el ordenamiento integral de la vida, el fortalecimiento de las autoridades y la gestión autónoma del territorio para garantizar su continuidad como espacio sagrado y como base de bienestar colectivo”, señaló, por su parte, en el comunicado, Fausto Borraez Mongorofe, representante legal de la Entidad Territorial Indígena UITIBOC - ASOAINTAM.

¿Qué implica la formalización de las ETI?

Como ha explicado a este diario Kenny Yukuna, lideresa de la ETI Mirití Paraná, el objetivo principal de los territorios que se están formalizando es “descentralizar temas como la salud y la educación del Sistema General de Regalías; es decir, que podamos acceder por nosotros mismos a los recursos para que se puedan implementar en el territorio”.

Juan David Varela, líder del Laboratorio socio-jurídico de la Fundación Gaia Amazonas, concuerda en que es un avance hacia la descentralización del poder público, que ya no estaría concentrado en los distritos, municipios y departamentos.

Otro aspecto importante, dice Varela, es que la cartografía oficial del país cambiaría y los jóvenes aprenderían que existen territorios y gobiernos indígenas autónomos que integran la estructura del Estado, en armonía con el reconocimiento constitucional de que somos un país plural y diverso. Para Fabio Valencia, representante legal del territorio indígena Pirá-Paraná del Vaupés y uno de los líderes de la minga indígena, la materialización de las ETI completaría el mapa de Colombia.

Cabe resaltar que, como explicó a este diario hace unos meses Mateo Estrada, asesor de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), las ETI no asumirían todas las competencias de manera inmediata. Será un proceso gradual que contará con el acompañamiento de varias entidades del Estado para la formación en las capacidades técnicas necesarias.

