Piden declarar la Amazonia como zona de exclusión mundial de combustibles fósiles

Durante el primer día de la V Cumbre de Presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que se celebra desde este lunes y hasta el viernes 22 de agosto en Bogotá, más de 50 organizaciones publicaron una carta pública en la que le piden a los mandatarios amazónicos declarar a la Amazonia como la primera zona de exclusión mundial para la exploración y producción de combustibles fósiles.

“La Amazonia no es zona de sacrificio: es territorio de la vida, cultura y resistencia. Desde nuestras luchas históricas y propuestas concretas, llamamos a sus gobiernos a tomar una decisión firme por la vida y la justicia: la Declaración de la Amazonía Libre de Combustibles Fósiles”, señalan en la carta 20 organizaciones indígenas junto a 30 organizaciones de la sociedad civil.

De acuerdo con las organizaciones firmantes, la Amazonia enfrenta “una arremetida cada vez más amplia de los intereses extractivistas, entre ellos los combustibles fósiles”. Muestra de eso, recuerdan las concesiones ofertadas en la Ronda sur oriental y sur oriental y el incumplimiento del cierre del Bloque 43ITT en Ecuador, el licenciamiento para la exploración del Bloque 59 en Brasil, así como la reactivación del Lote 64 en Perú, sin olvidar “los avances de compañías en el Putumayo de la Amazonia colombiana”.

A esto, dicen, “se suma el gran legado de impactos de décadas de explotación, los llamados ‘pasivos ambientales’, derrames tóxicos sin remediar, y el silenciamiento sistemático de las voces de quienes nos oponemos a este modelo de devastación territorial”.

En total, las organizaciones indígenas y de la sociedad civil le hacen ocho peticiones a los gobiernos que se reunirán durante esta semana en la capital del país. Entre estos, destacan el establecimiento de una moratoria regional inmediata sobre la licitación, adjudicación y expansión de nuevos bloques de exploración y explotación de petróleo y gas en la Amazonia, y la eliminación progresiva de subsidios públicos destinados a la exploración y producción de combustibles fósiles. En esa línea, piden que se promueva una política regional para prohibir el financiamiento público y privado de estos proyectos en el bioma.

Sobre esta carta, Jammer Manihuari Curitima, vicecoordinador de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), señaló que “la OTCA no puede dejar pasar esta oportunidad histórica. (…) Reconocerla como zona libre de combustibles fósiles sería un acto de liderazgo real frente a la crisis climática y una señal clara de que se elige la vida sobre la destrucción”.

Como contamos en esta nota, uno de los puntos más difíciles para abordar durante la cumbre es, justamente, la explotación de petróleo y gas.

Mientras que el presidente Petro ha insistido en una transición energética para alejarse de estos combustibles fósiles, Brasil ha mostrado cada vez más interés en convertirse en uno de los principales productores de petróleo, subastando numerosos lotes para su exploración. De hecho, hace unos meses, en entrevista con emisoras brasileñas, Lula da Silva se mostró a favor de adelantar esta actividad en la Cuenca de Foz do Amazonas, asegurando que se podría hacer de modo responsable con el medio ambiente.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

