Encuentran altos niveles de mercurio en los peces de consumo de la Amazonia colombiana

En septiembre de 2023, tres resguardos indígenas de la Amazonía colombiana emprendieron una labor investigativa clave para sus comunidades. Su labor se centraba en participar en un análisis con el objetivo de determinar la concentración de mercurio en los peces de consumo que hacen parte de su dieta diaria. Los resguardos involucrados fueron El Itilla, en Calamar (Guaviare); La Victoria, ubicado sobre el río Apaporis; y Mocagua, en el río Amazonas.

Este proceso, liderado por la Sociedad Zoológica de Frankfurt en Colombia y financiado por la Alianza para el Clima y el Uso del Suelo (CLUA), se desarrolló durante varios meses y concluyó en febrero de este año. Los resultados revelaron una realidad preocupante, pues hasta un 28% de las especies de peces de consumo presentan concentraciones de mercurio superiores a las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Entre las especies con mayores niveles de este metal se encuentran la piraña, el agujón, la payara, el payarín y la corvina. El estudio también identificó variaciones según el lugar de captura. Por ejemplo, los niveles más bajos se hallaron en el resguardo Mocagua, mientras que los más altos se registraron en La Victoria.

Otro hallazgo importante fue que las especies de animales piscívoras, que son aquellas que se alimentan de otros peces, y que superan los 35 a 40 centímetros de longitud, son las que presentan las concentraciones más elevadas de mercurio. En contraste, los peces que se alimentan de barro, detritos o frutos muestran valores considerablemente más bajos.

Para llevar a cabo el análisis, se realizaron salidas de campo en diferentes períodos hidrológicos (aguas altas, descendentes, bajas y ascendentes), con el propósito de identificar posibles variaciones en la concentración de mercurio según la fase del ciclo del agua.

Durante cada expedición, el equipo de investigación, acompañado por integrantes de las comunidades, tomó muestras del músculo de los peces, las conservó bajo protocolos de frío y las envió a los laboratorios de las universidades de Cartagena y Córdoba para su análisis.

Según la Sociedad Zoológica de Frankfurt en Colombia, la cantidad de muestras recolectadas y de especies identificadas convierte este estudio en un importante referente o línea base para los sitios analizados. En Mocagua se obtuvieron 563 muestras de 104 especies; en El Itilla, 308 muestras de 35 especies; y en La Victoria, 348 muestras de 32 especies.

La entidad resaltó que el papel de las comunidades fue fundamental. “Ellas fueron las protagonistas de este ejercicio, en el cual hubo espacios de capacitación tanto sobre los efectos de mercurio como técnicas de muestreo”, añadió en un comunicado.

Los pescadores, en particular, lideraron gran parte de las jornadas, pues se encargaron de la pesca, la toma de muestras, el etiquetado y el embalaje, además de aportar su conocimiento para caracterizar las especies, identificar sus hábitos y determinar su estado de madurez. Con esta información se elaboraron unos diarios de pesca.

La entidad explicó que si bien el mercurio está presente de forma natural en la Amazonía, la principal fuente externa de este metal en la región es la minería ilegal, que lo utiliza para separar el oro de otros materiales y facilitar su extracción. A ello se suma el mercurio liberado del suelo como consecuencia de la deforestación y las quemas, factores que agravan el riesgo para las comunidades y su seguridad alimentaria.

