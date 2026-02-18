ANLA autorizó cambios en proyecto clave para el suministro eléctrico en tres departamentos

De acuerdo con la ANLA, los cambios en la licencia ambiental se tomaron luego de una “rigurosa evaluación realizada por un equipo interdisciplinario de profesionales con base en la información presentada por la empresa, verificada en visitas de campo, así como en los aportes de las corporaciones autónomas regionales del área de influencia”. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Este miércoles la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) anunció que emitió un concepto favorable para la modificación de la licencia ambiental de un proyecto para fortalecer la red de transmisión de energía en 37 municipios del país.

Se trata del proyecto UPME 01 de 2013, que busca la construcción de una subestación de 500 kilovoltios (kV), así como de dos líneas de transmisión de la misma capacidad. Estas se construirán en varias zonas de los departamentos de Santander, Boyacá y Cundinamarca.

¿Qué cambios implica la modificación de la licencia? Según explicó la ANLA a través de un comunicado, se “contempla la reubicación de dos sitios de torres y la adecuación de sus vías de acceso en el departamento de Santander; la actualización del permiso de aprovechamiento forestal a lo largo del corredor de la línea de transmisión en Santander, Boyacá y Cundinamarca; la ampliación del Plan de Compensación con nuevas áreas a preservar y restaurar, y la expansión del área de influencia socioeconómica del proyecto”, informó la entidad, a través de un comunicado.

Vale señalar que el proyecto ha recibido críticas por sus posibles impactos ambientales. En particular, en Soacha, comunidades locales han expresado su preocupación por los efectos que podría tener sobre los bosques en su zona de influencia.

De acuerdo con la ANLA, los cambios en la licencia ambiental se tomaron luego de una “rigurosa evaluación realizada por un equipo interdisciplinario de profesionales con base en la información presentada por la empresa, verificada en visitas de campo, así como en los aportes de las corporaciones autónomas regionales del área de influencia”.

En esta línea, uno de los cambios principales es la ampliación del plan de compensación del proyecto con la adición de 109,12 hectáreas destinadas a preservación y restauración con enfoque de recuperación a través de acuerdos de conservación. Esto con el objetivo de compensar la afectación de 32,97 hectáreas de ecosistemas naturales, seminaturales y transformados.

“Este corredor eléctrico a 500 kV fortalece la integración del complejo energético al Sistema Interconectado Nacional (SIN), al incrementar la capacidad de transporte de energía, optimizar el flujo de potencia hacia la región centro y asegurar la disponibilidad del servicio frente al crecimiento de la demanda”, concluye la ANLA.

