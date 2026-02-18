Minambiente busca que se levante medida cautelar sobre directrices para la Sabana de Bogotá

Imagen de referencia. Con estas directrices, el ministerio planea orientar el desarrollo de más de 420.000 hectáreas en 31 municipios de influencia de la Sabana. Foto: CAR

El Ministerio de Ambiente anunció que interpuso un recurso de apelación contra un fallo que dictaba medidas cautelares sobre las Directrices Ambientales de la Sabana de Bogotá. Se trata de unos lineamientos con los que la cartera busca definir las áreas en inmediaciones de la ciudad que deben ser protegidas y aquellas en dónde se pueden llevar a cabo proyectos de infraestructura.

Cabe recordar que en marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió la vigencia del documento del Minambiente que planteaba dichas directrices y emitió las medidas cautelares. En ese entonces, la cartera acudió al Consejo de Estado, solicitando claridades sobre la decisión. Unos meses después, en junio, el alto tribunal ordenó que se desarrollaran espacios de concertación con el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica (CECH).

Ahora, el ministerio asegura que las instrucciones del Consejo de Estado fueron acatadas, pues adelantó ocho jornadas de trabajo con el CECH. “Este proceso culminó con una audiencia pública el pasado 26 de noviembre y con la decisión del CECH, adoptada el 4 de diciembre, de solicitar el levantamiento de las medidas cautelares”, comunicó la cartera.

Sin embargo, ante la persistencia de las medidas cautelares, el Minambiente resolvió interponer un recurso de apelación contra el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y solicitará una nueva revisión ante el alto tribunal.

“Tenemos la certeza de haber cumplido con lo ordenado por el Consejo de Estado”, aseguró la jefe de cartera (e) Irene Vélez. “La Sabana de Bogotá es un ecosistema vivo de humedales, una realidad ecosistémica que debemos conservar y defender. El ordenamiento alrededor del agua es una prioridad que se hace aún más urgente en escenarios de cambio climático”.

El ministerio afirmó que, atendiendo la orden del Consejo de Estado, se desarrollaron 165 espacios de diálogo, se recibieron 6.500 aportes virtuales, se registraron más de 10.000 visitas al proyecto de resolución y participaron de manera presencial más de 20.000 personas, entre habitantes de la Sabana, colectivos ciudadanos, gobiernos locales, delegados del sector privado, entre otros. La cartera subrayó que los actores involucrados llegaron a un consenso para ordenar ambientalmente la Sabana de Bogotá.

Detalles sobre el proyecto del Minambiente

Con estas directrices, el ministerio planea orientar el desarrollo de más de 420.000 hectáreas en 31 municipios de influencia de la Sabana, así como garantizar la seguridad hídrica de más de 10 millones de personas. También aspira fortalecer la resiliencia climática y promover la restauración ecológica de bosques andinos y ecosistemas de alta montaña.

Pero el proyecto no ha estado exento de tensiones y choques, principalmente entre el ministerio y el Distrito. En su momento, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, afirmó que se había enterado de los planes del Gobierno a través de la prensa. El Ministerio se defendió y sostuvo que convocó 30 reuniones, pero que la Alcaldía solo envió delegados “sin poder de decisión”.

Los desencuentros llevaron a que, por orden judicial, quedara en vilo la norma con la que la cartera quería delimitar las áreas de la Sabana. A ojos del Consejo de Estado, el conflicto solo podía ser resuelto por la CECH, como entidad encargada de gestionar la cuenca del río Bogotá, al estar las directrices directamente relacionadas con la conservación y descontaminación del afluente.

Uno de los puntos más espinosos en este asunto ha sido la cartografía, es decir, los mapas que definirán qué hectáreas y territorios quedarán bajo el fuero ambiental de las directrices. De ello depende, en gran medida, dónde se podrá construir y aprobar proyectos y dónde no; qué zonas tendrán restricción y cuáles serán protegidas.

