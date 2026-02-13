ANLA otorga licencia ambiental al Parque Solar Las Palmeras, en Cesar Foto: ANLA

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) informó, a través de un comunicado, que otorgó la licencia ambiental al proyecto Parque Solar Las Palmeras, ubicado en Cesar. La aprobación corresponde específicamente a la línea de transmisión a 500 kV asociada a este proyecto.

De acuerdo con la ANLA, esta línea es “una iniciativa estratégica de generación de energía renovable que se desarrollará en zona rural del municipio de El Copey (Cesar) y que se enmarca en los lineamientos de la Transición Energética Justa”.

El parque solar fotovoltaico está compuesto por cerca de 443.100 módulos, con una potencia instalada de 225 megavatios (MW). Además, incluye una subestación elevadora y una línea de transmisión de 500 kV, en un área aproximada de 342,22 hectáreas.

Estas condiciones, añade la entidad, permitirán la conexión del proyecto al Sistema de Transmisión Nacional a través de la subestación Copey 500 kV.

La ANLA explicó que para tomar esta decisión se basó en el análisis técnico y ambiental del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), así como en la información adicional solicitada al titular del proyecto y en las observaciones realizadas por sus equipos técnicos durante las visitas a la zona.

Luego, con esta información, realizó una evaluación técnica y ambiental y concluyó que “el proyecto es ambientalmente viable y que los impactos identificados son prevenibles, mitigables y manejables mediante la implementación de las medidas propuestas y del Plan de Compensación del Componente Biótico”.

Uno de los aspectos que destaca la entidad es que, desde su fase de diseño, el proyecto “incorporó la jerarquía de la mitigación, evitando la intervención de ecosistemas naturales y seminaturales de importancia ambiental y concentrando la intervención en coberturas de pastos, pastos arbolados y plantaciones forestales”.

Otro de los factores que la ANLA consideró relevante fue que el proyecto garantizó la participación de las comunidades ubicadas en el área de influencia.

